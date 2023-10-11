Почему в Харитонов день нельзя выходить из дома: приметы на 11 октября

По народному календарю, 11 октября отмечается Харитонов день.

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"Рамблер" рассказывает, кем был Харитон и какие приметы связаны с днем его памяти.

Кто такой Харитон

Русская православная церковь отмечает 11 октября день памяти святителя Харитона Исповедника, епископа.

В те времена, когда на христиан были гонения, он не отступал от веры и продолжал проповедовать учение Христа язычникам. Святитель Харитон перенес множество страданий, но не отступил от веры и продолжал усердно молиться, каждый день подавая пример окружающим. Также святой Харитон совершил паломничество в Иерусалим, к святым местам, а потом построил в разбойничьей пещере храм, на месте которого вырос мужской монастырь - Фаранская лавра.

Этот день считался недобрым, люди старались без необходимости не выходить из дома. Связывали это с тем, что именно в этот день, особенно, когда становится темно, на улицы выходят нечистые силы, встреча с которыми сулит несчастья и беды.

Что было принято делать в Харитонов день

В этот день ходили в церковь, молились о здравии и благополучии. Влюбленные в этот день пекли пироги с самыми вкусными начинками и тайком угощали местных знахарок, чтобы те не навели порчу на их будущий брак. Женщины в этот день могли заняться рукоделием - шитьем, вязанием, вышиванием. Также можно было прясть.

Чего нельзя было делать в Харитонов день

В этот день не принято было заниматься уборкой, лучше было посвятить его другим домашним делам. Вечером из дома старались не выходить, чтобы избежать встречи с нечистой силой. Нельзя было также свататься и играть свадьбы. А самое главное - нельзя было думать о плохом и творить злые дела.

Приметы, связанные с Харитоновым днем