Тайны «Моны Лизы»: раскрыт секрет необычной техники Леонардо да Винчи

С помощью рентгеновских лучей химики изучили структуру крошечной частички знаменитого произведения искусства. Она дала новое представление о методах, которые Леонардо да Винчи использовал для создания легендарного портрета женщины с загадочной улыбкой. Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, предполагает, что Леонардо да Винчи особенно экспериментировал с базовым слоем краски картины, сообщает Рhys.org.

«Он любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно разная. В данном случае техника нанесения первого слоя очень необычная», — сказал Виктор Гонсалес, ведущий автор исследования и химик из ведущего исследовательского центра Франции, CNRS.

В частности, исследователи обнаружили плюмбонакрит — редкое соединение. Плюмбонакрит является побочным продуктом оксида свинца: Леонардо, скорее всего, использовал порошок оксида свинца, чтобы загустить и ускорить высыхание краски, когда начал работать над портретом. Леонардо растворял порошок оранжевого цвета в льняном или ореховом масле, нагревая смесь, чтобы получилась густая и быстросохнущая золотистая паста.