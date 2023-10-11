Женщина рассказала об аллергии возлюбленного на ее тело

Женщина переживает за здоровье своего партнера и будущее их отношений, так как считает, что вызывает у него аллергию. Об этом она рассказала на портале Reddit.

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19-леятняя девушка, имя которой не уточняется, состоит в отношениях с 22-летним молодым человеком. Уже после второй встречи они столкнулись с серьезной проблемой: у партнера проявилась аллергическая реакция со всеми характерными для нее симптомами.

"Он обратился к аллергологу. После приема мы узнали, что у него аллергия на ряд химических веществ", – пишет девушка.

Пара стала следить за своим рационом и исключила из него продукты, в которых могли содержаться потенциально опасные для партнера вещества. Однако после очередной их встречи он снова пожаловался на сильный суд, заложенность носа и слезотечение.

"Я убеждена в том, что у него аллергия на мое тело. Мне больше некуда обратиться, и на данный момент я сомневаюсь в нашем совместном будущем".