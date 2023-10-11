Выяснились детали создания картины «Мона Лиза»

Команда исследователей из Франции и Германии выяснила некоторые тайны творчества великого художника Леонардо да Винчи. В частности, в его шедевре «Мона Лиза» с помощью анализа химической структуры полотна ученые обнаружили, что масляная краска, примененная в качестве базового слоя, содержит уникальное соединение, называемое плюмбонакритом.

Плюмбонакрит – это побочный продукт оксида свинца, имеющий оранжевый цвет. Предполагается, что Леонардо использовал это соединение для улучшения текстуры и сушки краски.

Возможно, художник растворил порошок оксида свинца в масле, таком как льняное масло или масло грецкого ореха, чтобы получить более плотную и быстро сохнущую пасту. Эти открытия еще раз доказывают, что Леонардо да Винчи всегда экспериментировал с различными методами и материалами.