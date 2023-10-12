Шестилапого щенка нашли на парковке в Великобритании

На автостоянке в Южном Уэльсе был найден необычный щенок – у него шесть лап. Возможно, это стало причиной того, что он оказался на улице. Но после того, как история 11-недельной девочки-спаниеля стала известной, более 200 человек изъявили желание забрать ее к себе домой.

© Мир24

Собачку назвали Ариэль в честь персонажа из мультика «Русалочка», так как ее дополнительные задние лапы частично сросшиеся и напоминают хвост русалки.

Волонтеры отвезли щенка к ветеринару, где выяснилось, что у него есть врожденные дефекты. Помимо двух лишних лап у спаниеля есть вторая вульва. Ее таз не сформировался должным образом из-за лишнего тазобедренного сустава, а дополнительные лапы не функциональны. Все остальные ее органы здоровы и соответствуют норме.

Специалисты планируют спустя месяц, когда собака немного отойдет от стресса, хирургическим путем удалить ей дублированные органы. Однако ветеринар предупредил, что во время операции Ариэль может потерять одну из своих здоровых задних лап из-за строения дополнительных конечностей и костей. На операцию уже собрано более двух тысяч фунтов стерлингов (порядка 245 тыс. рублей), пишет Daily Mail.