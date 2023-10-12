Почему в Феофанов день нельзя говорить о будущем: приметы на 12 октября
12 октября православная церковь вспоминает преподобного Феофана Милостивого, родившегося в сирийском городе Газа и всю свою жизнь помогавшего людям. В народе же эту дату называют просто — Феофанов день.
О том, какие приметы связаны с этим днем, от каких действий следует отказаться, а что следует совершить в эту дату непременно, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 12 октября
- Не стоит в Феофанов день ни на кого обижаться, поскольку затаенная обида может привести к большим проблемам со здоровьем.
- Женщинам стоит отложить шитье и вязание: согласно поверьям, можно уколоться и сильно заболеть.
- Необходимо в этот день отказаться от необдуманных трат и транжирства: это может стать причиной финансовых неудач.
- Поднимать деньги с земли также не стоит: это верный способ в Феофанов день навлечь на себя беды.
- Одалживать деньги кому-либо лучше в другой день, иначе можно попросту их лишиться.
- О своих планах на будущее рассказывать сегодня тоже не стоит: согласно поверьям, в этом случае им не суждено будет сбыться.
- Необходимо отказаться в Феофанов день от алкоголя: он может вызвать агрессию и заставить совершить необдуманные поступки.
Что можно делать 12 октября
- Помогать нуждающимся и бедным. Если вы планировали отдать кому-то одежду, которую не носите, или вещи, которыми не пользуетесь, сделайте это сегодня. Феофан, согласно поверьям, без внимания это не оставит.
- Феофанов день издавна считается днем охотника. Мужчины обязательно отправлялись на охоту за зайцем. Считалось, что, если поймать зверька, год обязательно будет удачным. Поэтому, если охота является одним из ваших хобби, — самое время отправиться в лес.
- В Феофанов день не отказывайте в милостыне, если встретите нищего: даже небольшое подаяние может помочь человеку, а вам, согласно поверьям, это действие принесет в дом радость и счастье.
- Стоит обратить внимание на сон, приснившийся на Феофана: в нем можно найти подсказки на многие терзающие вас вопросы.
Народные приметы 12 октября
- Если деревья в это утро в инее, значит, день будет солнечным.
- Бледная луна на небе — к дождю.
- Восточный ветер в этот день предупреждает о том, что зима будет холодной.
- Туман вечером свидетельствует о том, что заморозков в ближайшие дни не будет.
- Много звезд на небе — оставшаяся часть осени будет сухой.
- Поздние грибы в лесу — к затянувшейся осени: холода поздно придут и снег поздно ляжет.
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