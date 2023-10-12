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Самые завораживающие кадры конкурса «Фотограф дикой природы года»

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© Laurent Ballesta/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Mike Korostelev/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Juan Jesús González/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Sriram Murali/2023 Wildlife Photographer of the Year Share on FacebookShare on Twitter

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© Bertie Gregory/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Carmel Bechler/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Amit Eshel/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Agorastos Papatsanis/2023 Wildlife Photographer of the Year
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© Lennart Verheuvel/2023 Wildlife Photographer of the Year

    В международном конкурсе, который проводит Музей естественной истории, показаны представители удивительного мира природы, запечатленные в высоком разрешении и цвете.

    "Рамблер" решил показать эти чарующие и разнообразные кадры.

    Видео дня

    Французский фотограф Лоран Бальеста благодаря красивому и причудливому кадру с мечехвостом с тремя иглами, плавно курсирующему по дну Тихого океана, второй раз заполучил заветный титул «Фотограф дикой природы года».

    Бальеста, подводный фотограф и морской биолог, нашел мечехвоста, который обитает в водах с доисторических времен, на территории острова Пангаталан на Филиппинах. В кадре его сопровождают три ослепительно ярких золотых рыбки-тревалли, которые, кажется, радостно плывут над глубоководным существом, оставляющим за собой облако песка.

    Кэт Моран, председателю жюри, понравилась фотография, которая победила в этом году.

    «Увидеть мечехвоста в своей естественной среде обитания таким завораживающе красивым – удивительно. На фото удалось запечатлеть древний вид, находящийся под угрозой исчезновения”.

    Бальеста — всего лишь второй участник конкурса, который дважды выиграл соревнование за его 59-летнюю историю. Его первая награда была получена в 2021 году за снимок камуфляжного окуня в Факараве, Французской Полинезии.

    Награду «Молодой фотограф дикой природы года» получила Кармель Бехлер из Израиля за снимок нескольких сипух в полуразрушенном здании на обочине дороги. Она использовала машину своей семьи как укрытие, чтобы не спугнуть птиц.

    17-летняя девушка так прокомментировала свою победу:

    «С помощью своих фотографий я надеюсь показать, что красота природного мира окружает нас повсюду, даже в тех местах, где мы меньше всего этого ожидаем — нам просто нужно приглядеться”.

    Фотографии-победители были выбраны из 49957 оригинальных работ из 95 стран, их объявили на церемонии награждения в Южном Кенсингтоне 10 октября. В следующем году Музей естественной истории отметит 60-летие конкурса «Фотограф дикой природы года» новыми призами, также кандидатов из более чем 100 стран освободят от платы за участие в конкурсе. Прием заявок откроется 16 октября.

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