Самые завораживающие кадры конкурса «Фотограф дикой природы года»

В международном конкурсе, который проводит Музей естественной истории, показаны представители удивительного мира природы, запечатленные в высоком разрешении и цвете.

"Рамблер" решил показать эти чарующие и разнообразные кадры.

Видео дня

Французский фотограф Лоран Бальеста благодаря красивому и причудливому кадру с мечехвостом с тремя иглами, плавно курсирующему по дну Тихого океана, второй раз заполучил заветный титул «Фотограф дикой природы года».

Бальеста, подводный фотограф и морской биолог, нашел мечехвоста, который обитает в водах с доисторических времен, на территории острова Пангаталан на Филиппинах. В кадре его сопровождают три ослепительно ярких золотых рыбки-тревалли, которые, кажется, радостно плывут над глубоководным существом, оставляющим за собой облако песка.

Кэт Моран, председателю жюри, понравилась фотография, которая победила в этом году.

«Увидеть мечехвоста в своей естественной среде обитания таким завораживающе красивым – удивительно. На фото удалось запечатлеть древний вид, находящийся под угрозой исчезновения”.

Бальеста — всего лишь второй участник конкурса, который дважды выиграл соревнование за его 59-летнюю историю. Его первая награда была получена в 2021 году за снимок камуфляжного окуня в Факараве, Французской Полинезии.

Награду «Молодой фотограф дикой природы года» получила Кармель Бехлер из Израиля за снимок нескольких сипух в полуразрушенном здании на обочине дороги. Она использовала машину своей семьи как укрытие, чтобы не спугнуть птиц.

17-летняя девушка так прокомментировала свою победу:

«С помощью своих фотографий я надеюсь показать, что красота природного мира окружает нас повсюду, даже в тех местах, где мы меньше всего этого ожидаем — нам просто нужно приглядеться”.