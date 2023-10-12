День в истории, 12 октября: знаменательные события

12 октября произошло множество важных исторических событий, оказавших значительное влияние не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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«Рамблер» рассказывает о ключевых событиях 12 октября, которые внесли неоценимый вклад в историю человечества.

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Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки)

12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. 3 августа 1492 года экспедиция Христофора Колумба численностью 90 человек на трех судах «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» вышла в плавание из Палоса. Повернув на запад от Канарских островов, корабли пересекли Атлантический океан и 12 октября 1492 года моряки высадились на острове Сан-Сальвадор. Так, отправившись на поиски Индии, Колумб открыл Америку.

Подписан Гюлистанский мирный договор

В 1813 году Россия одержала победу над Персией.12 октября 1813 года в селении Гюлистан между странами был подписан Гюлистнаский мирный договор. Со стороны Российской империи документ подписал генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев, со стороны Персии — мирза Абдул-Хасан-Хан.

По условиям этого договора Персия признавала переход к России Дагестана, Мегрелии, Грузии, Абхазии, Гурии, Имеретии, а также северной части Азербайджана. Кроме того, Российской империи перешла часть Талышского ханства. Согласно договору, Российская империя получала исключительное право располагать военный флот на Каспии. За русскими купцами закрепили право свободно торговать в Персии, а персидским разрешалось заниматься продажами в России. Однако, обнародован Гюлистанский мирный договор был лишь в 1818 году, только тогда Россия и Персия смогли начать широкую торговлю между странами.

Состоялось открытие XIX летних Олимпийских игр в Мексике

В 1968 году Олимпиаду впервые приняла страна Латинской Америки. МОК сделал выбор в пользу Мексики, оставив «за бортом» таких претендентов, как США (Детройт), Аргентина (Буэнос-Айрес) и Франция (Лион). Олимпийские игры в Мехико проводились с 12 по 27 октября. Правда, выбор МОК понравился не всем: в городе происходили беспорядки, Олимпиаду радикально настроенные граждане Мексики попытались использовать как возможность привлечь внимание к проблемам в стране. Однако, игры отменять не стали. XIX летние Олимпийские игры стали одними из самых массовых: в них приняли участие более 5500 спортсменов из 112 стран.

Выступление Никиты Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

12 октября 1960 года состоялось эмоциональное выступление Первого секретаря ЦК КПСС на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно этот выход на трибуну Никиты Хрущева запомнился всему миру и вошел в историю как эпизод с ботинком. Правда, по некоторым сведениям, стучал обувью Хрущев вовсе не по трибуне, а по столу, за которым сидела советская делегация. Об этом инциденте на следующее утро появилась статья в New York Times. Главу СССР запомнили все.

В своей речи на заседании Генассамблеи Хрущев назвал страны НАТО империалистическими державами, обвинив их в подавлении борьбы людей за независимость и свободу. Представитель Филиппин после спича главы СССР отметил, что предложение Хрущева принять Декларацию о предоставлении свободы всем колониям должно распространяться и на страны Восточной Европы, которые находятся под контролем СССР. В ответ Хрущев назвал его «холуем американского империализма».

В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя

12 октября 1931 года на вершине холма Корковаду состоялось первое торжественное открытие и освящение главной достопримечательности Рио-де-Жанейро — статуи Христа Спасителя. Идея создания этого монумента зародилась еще в 1922 году. Тогда же был объявлен конкурс проектов на лучшую статую. Победителем стал Эктор да Сильва Коста, предложивший создать фигуру Христа с распростертыми руками, обнимающего город.