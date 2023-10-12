Предательская монета: оказалось, что вероятность выпадения «орла» или «решки» неодинакова
Большая группа исследователей, связанных с несколькими учреждениями по всей Европе, нашла доказательства, что подброшенные монеты с большей вероятностью упадут на ту же сторону, с которой они стартовали. Команда провела эксперименты, призванные проверить случайность подбрасывания монеты, и разместила свои результаты на сервере препринтов arXiv, сообщает Phys.org.
На протяжении многих лет подбрасывание монеты считалось способом «испытать судьбу» при выборе между двумя вариантами. Однако оказалось, что даже не «крапленая» монета, подброшенная в воздух, проводит там больше времени своей первоначальной стороной вверх из-за прецессии (особенностей вращения). Это повышает вероятность того, что она ляжет также, когда упадет.
В эксперименте приняли участие 48 человек, которые подбрасывали 350 757 монет, отчеканенных в 46 странах (чтобы предотвратить предвзятость дизайна), каждый раз отмечая, приземлилась ли монета той же стороной вверх, которой лежала и в момент подкидывания.
Обнаружилось, что в 50,8% случаев монета приземлялась той же стороной вверх, что и при запуске.
Ученые отмечают, что, хотя обнаруженная ими предвзятость невелика, для определения более честного результата нужно подбрасывать монету несколько раз.