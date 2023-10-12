Оказалось, что вероятность выпадения «орла» или «решки» неодинакова

Большая группа исследователей, связанных с несколькими учреждениями по всей Европе, нашла доказательства, что подброшенные монеты с большей вероятностью упадут на ту же сторону, с которой они стартовали. Команда провела эксперименты, призванные проверить случайность подбрасывания монеты, и разместила свои результаты на сервере препринтов arXiv, сообщает Phys.org.

© Naukatv.ru

На протяжении многих лет подбрасывание монеты считалось способом «испытать судьбу» при выборе между двумя вариантами. Однако оказалось, что даже не «крапленая» монета, подброшенная в воздух, проводит там больше времени своей первоначальной стороной вверх из-за прецессии (особенностей вращения). Это повышает вероятность того, что она ляжет также, когда упадет.

В эксперименте приняли участие 48 человек, которые подбрасывали 350 757 монет, отчеканенных в 46 странах (чтобы предотвратить предвзятость дизайна), каждый раз отмечая, приземлилась ли монета той же стороной вверх, которой лежала и в момент подкидывания.

Обнаружилось, что в 50,8% случаев монета приземлялась той же стороной вверх, что и при запуске.