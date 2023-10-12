Танцующий медведь попал на видео в заповеднике

В национальном парке «Земля леопарда» танцующий около дерева бурый медведь попал на видео. Ролик опубликован Telegram-канале дирекции заповедников.

В подписи к видео было указано, что еще один мишка решил исполнить "свой горячий танец". Для танцев косолапый выбрал очень красивое место.

Как отметили сотрудники национального парка, эти "танцы" нужны медведям для того, чтобы оставлять запах на коре деревьев и метить таким способом территорию.