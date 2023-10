Всемирный день яйца и День неудачников: какие праздники отмечают в России и мире 13 октября

Всемирный день яйца

Международный день неудачников

День рождения «битломании»

День рождения «битломании» отмечают фанаты «ливерпульской четверки», именно 13 октября 1963 года журналисты придумали этот термин. В тот день The Beatles давали концерт в лондонском зале Palladium. Их выступление транслировалось в программе «Sunday night at the London» по всей Англии. В течение часа The Beatles пели свои песни, радуя присутствующих. Те, кто не смог попасть на концерт, заполонили улицы возле зала, ожидая своих кумиров. Спустя пару дней газета The Daily Mirror описала данную армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными, а дата 13 октября стала ежегодным празднованием Дня рождения «битломании» по всему миру, включая и Россию.