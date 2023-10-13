Всемирный день яйца и День неудачников: какие праздники отмечают в России и мире 13 октября
В России и во всем мире 13 октября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.
В эту дату празднуют Всемирный день яйца, Международный день неудачников и День рождения «битломании».
Всемирный день яйца
В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.
В этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц, лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.
Международный день неудачников
Впервые этот праздник был отмечен в 2010 году в Финляндии, но на сегодняшний день уже отмечается во многих странах. Целью Дня неудач является взаимная поддержка людей, которых в тот или иной момент жизни постигают невзгоды. Безусловно, у каждого из нас случаются провалы, ошибки, неудачи, которые кажутся чем-то жутким и катастрофичным. В Международный день неудач можно собраться в приятной компании и поделиться своими историями с другими людьми. Благодаря этому каждый сможет научиться на чужих ошибках и узнать для себя что-то новое и полезное.
День рождения «битломании»
День рождения «битломании» отмечают фанаты «ливерпульской четверки», именно 13 октября 1963 года журналисты придумали этот термин. В тот день The Beatles давали концерт в лондонском зале Palladium. Их выступление транслировалось в программе «Sunday night at the London» по всей Англии. В течение часа The Beatles пели свои песни, радуя присутствующих. Те, кто не смог попасть на концерт, заполонили улицы возле зала, ожидая своих кумиров. Спустя пару дней газета The Daily Mirror описала данную армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными, а дата 13 октября стала ежегодным празднованием Дня рождения «битломании» по всему миру, включая и Россию.