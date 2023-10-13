Всемирный день яйца и День неудачников: какие праздники отмечают в России и мире 13 октября

В России и во всем мире 13 октября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

© Вечерняя Москва

В эту дату празднуют Всемирный день яйца, Международный день неудачников и День рождения «битломании».

Видео дня

Всемирный день яйца

В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

В этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц, лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

Международный день неудачников

Впервые этот праздник был отмечен в 2010 году в Финляндии, но на сегодняшний день уже отмечается во многих странах. Целью Дня неудач является взаимная поддержка людей, которых в тот или иной момент жизни постигают невзгоды. Безусловно, у каждого из нас случаются провалы, ошибки, неудачи, которые кажутся чем-то жутким и катастрофичным. В Международный день неудач можно собраться в приятной компании и поделиться своими историями с другими людьми. Благодаря этому каждый сможет научиться на чужих ошибках и узнать для себя что-то новое и полезное.

День рождения «битломании»