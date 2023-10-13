Пандам-близнецам придумали имена в Южной Корее

В южнокорейском городе Йонгин детенышей-близнецов гигантской панды показали публике и раскрыли из имена. Малышкам через три дня исполнится 100 дней.

© Мир24

Одну назвали Руй Бао, что означает «мудрое сокровище», а вторую – Хуэй Бао, что переводится как «сияющее сокровище». В выборе имени участвовали около 20 тысяч человек, которые предложили порядка 40 тысяч вариантов.

Их мама – самка Ай Бао, которую зоопарк Эверленд Южной Кореи взял в аренду в Китае семь лет назад. Маленькие панды появились на свет 7 июля. При рождении сестренки весили 180 и 140 граммов, за 100 дней их вес вырос более чем в 30 раз – сейчас они весят более пяти килограммов. Зоологи отмечают, что развиваются детеныши в соответствии с нормами. В зоопарке рассматривают возможность открытия их публике в начале следующего года, пишет CGTN.