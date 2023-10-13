Датчане хоронили последнюю российскую императрицу Марию Федоровну с королевскими почестями

Смерть в изгнании последней императрицы Дома Романовых потрясла датчан, и они хоронили свою принцессу и русскую императрицу с королевскими почестями.

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Мария Федоровна вернула себе то, что утратила в момент отречения сына Николая II - центральное место на сцене. За ее гробом шли почти полсотни коронованных особ со всей Европы - датская королевская семья в полном составе, норвежский король, шведский кронпринц, британский герцог Йоркский...

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Отпевали Марию Федоровну по православному обряду в русской православной церкви Копенгагена, построенной ее супругом Александром III. Проводить в последний путь свою императрицу собрались со всей Европы ее бывшие поданные - русские эмигранты. Целую неделю маленький гроб, похожий на детский, утопая в цветах, стоял в церкви, покрытый флагом Российской империи и Андреевским флагом.

Вместе с ней окончательно уходила старая Россия. Поэтому похороны императрицы снимали не только европейские, но и советские кинооператоры.

Российский государственный архив кинофотодокументов хранит уникальные съемки церемонии похорон императрицы Марии Федоровны, выполненные французскими операторами для киножурнала "Эклер" (на французском языке), вошедшие в выпуск N 9, 1929 г. метражом 26,4 м (РГАКФД. Арх. N 14022). Съемки советских кинооператоров метражом всего 33,1 м вошли в выпуск "Совкиножурнала" N 16 также за 1929 г.

Не только смерть, но вся долгая жизнь Марии Федоровны подробно отражены в хранящихся в РГАКФД документах. Большую историческую ценность представляют более 30 документальных фильмов за 1903-1915 гг., в которых запечатлено обязательное участие императрицы в официальных торжествах.

Огромный комплекс фотодокументов о жизни и деятельности императрицы составляет несколько сотен фотографий. Наибольшую ценность представляют подлинные личные фотоальбомы, часть из которых принцесса Дагмар привезла в Россию из Дании с фотографиями родственников, датируемые 1860-1870 гг. (РГАКФД. Арх. № Ал. 337, 338, 581). А есть и такие как "Личный альбом императрицы Марии Федоровны" с дарственной надписью: "Для Ее Королевского Высочества Принцессы Дагмары от Датской Королевской пешей Лейб-гвардии", подаренный ей в честь помолвки с великим князем Александром Александровичем в 1866 г. Фотографии выполнены придворным датским фотографом Г. Хансеном. Альбом отделан бархатом и муаром, обложка инкрустирована слоновой костью.

Она была любящей и заботливой дочерью, сестрой, племянницей и тетушкой, но прежде всего - женой и матерью. В семье родилось шестеро детей: Николай, Александр (умер в младенчестве), Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. В семейных делах, в вопросах воспитания детей - во всем чувствовался размеренный порядок, олицетворением которого была сама Мария Федоровна.

Общепризнано, что императрица пользовалась не только любовью, но и большим уважением супруга. Мария Федоровна сопровождала мужа везде: на балах и раутах, в поездках по стране и по святым местам, на военных парадах и на охоте, во время отдыха. Возможно, это был самый удачный брачный союз в истории Российского императорского дома.

Личная благотворительность и покровительство органам общественного призрения были неотъемлемой частью жизни членов Дома Романовых. Мария Федоровна возглавляла организации Ведомства императрицы Марии Александровны, матери Александра III. А оно ведало 459 учреждениями, среди которых был Александровский лицей, 27 институтов, 31 гимназия, а также воспитательные дома, приюты для обездоленных детей, богадельни...