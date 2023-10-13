Как мы влияем на культуру

Но так ли это на самом деле? Действительно, не от нашего решения зависит, какие направления, идеи получат поддержку, какие ограничения будут действовать, книги каких авторов, каких жанров и какой тематики заполнят полки магазинов, как будут комплектоваться библиотеки, каков будет репертуар театров, какие фильмы выйдут на экраны, какие выставки можно будет посмотреть в крупных городах и т. д.

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Все сказанное не означает, что наш удел — просто плыть по течению, покоряться «потоку». Во-первых, «поток» очень неоднороден, и в навязываемых ценностях «цивилизованного» общества, от чего у многих возникает дрожь и отвращение, чего только нет. Поэтому подчеркну: большинство из нас не имеет возможности повлиять, например, на репертуар театра или выбрать, что будет издано в ближайшие месяцы, но мы решаем, на какие спектакли или концерты пойдем, а на какие — нет. Мы решаем, купить или взять в библиотеке эту книгу или другую. Как сейчас принято говорить — «голосуем рублем».

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Мы решаем, какие книги будем читать, и какую музыку будем слушать. Определяем это мы, а не кто-то другой.

Наверное, кто-то подумает: хорошо, решить что-то за себя самого и для себя я могу, но много ли это значит в масштабах страны или мира? Отвечу так: мы должны делать то, что зависит от нас, на что мы можем повлиять. Здесь хорошо было бы вспомнить вразумление апостола Павла коринфянам, которых, похоже, также терзали вопросы внутренних противоречий и разделений:

«Членов много, а тело одно… Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» (1 Кор. 12:20, 25).

Иными словами, если кто-то из наших соседей, не важно — далеко или близко — живет по канонам эгоистичного мира, страдать предстоит всем нам. Культуры общения это касается тоже, если не в первую очередь. Всех без исключения призвал к жизни Господь.

Каждый из нас не бессловесная песчинка, а человек, личность. Вы приходите на концерт классической музыки, пусть это маленький дом культуры, или небольшой зал, и там играет не знаменитость с мировым именем, а молодой музыкант, вы слышите музыкальные шедевры, перед вами выступает настоящий талант. Как известно, далеко не все даровитые люди знамениты, большинство как раз не имеют «громкого» имени. И в зале не только вы — в зале много других людей, которым нужны такие концерты, такая великолепная музыка. Через это классика живет, делает людей лучше и как величайшая ценность становится известна следующим поколениям. Более того, она прошла проверку временем, вряд ли кто-то это будет оспаривать.

Вы живете с книгой, с хорошей и глубокой по своему содержанию. И немало других людей любят и ценят интересные и полезные книги. Есть спрос, сохраняется нить от времени создания произведений в современность, а потом и в будущее. Увлеченные читатели делятся находками, что-то советуют друг другу. Так хорошая книга живет и помогает новым поколениям.

В мире культуры материальная составляющая имеет значение — не буду отрицать очевидного. Билеты в некоторые театры стоят дорого. Не каждый может их купить. Но и здесь можно подобрать варианты. Возможно, какой-то театр именно этому человеку с его доходом сейчас вовсе не по карману. Туда пойти пока не получится.

В другой — уже можно билет для себя купить. Далее найдутся хорошие театры с более приемлемыми ценами. Обращаю внимание, что проводится не так уж мало культурных мероприятий вполне достойного — или по-настоящему высокого — уровня, на которые можно попасть без всякой платы, билет не требуется. Бывают такие выставки и театральные постановки. Когда человек включает свой домашний телевизор, открывает ноутбук, он решает, что будет смотреть, читать, слушать. Поэтому выбор у человека есть всегда, каковы ни были бы в этот момент его финансовые возможности. И этот выбор — это культурный багаж, который человек постепенно для себя сам формирует, несет его в мир и передает следующим поколениям.

Есть ли место книге в нашей жизни? Я знаю сегодняшние реалии: не так уж много людей имеют возможность тратить на чтение столько времени, сколько хотели бы, мы все в вечной спешке. И все-таки: находится ли время на чтение? Приносим ли мы книжные новинки в свой дом? Очевидно, что и здесь финансовая составляющая будет играть свою роль. Кто-то имеет средства, чтобы при желании каждую неделю покупать хорошее издание, кто-то может изредка позволить себе книгу в скромном оформлении. Вопрос все же состоит в том, желаем ли мы читать?

Сегодня по-прежнему работают совершенно бесплатные государственные, муниципальные и церковные библиотеки. Есть книгообмены, уличные библиотеки, полки «Читатель дарит читателю», портал списанных книг. Сегодня немало изданий оцифрованы. И мы может, находясь в маленьком городке за сотни километров от Москвы, читать что-то из фондов Российской государственной библиотеки.

Во многом от нас зависит, будут ли нынешние юноши книголюбами. Мы влияем на их потребности, привычки, понимание ими ценности именно печатных источников информирования. И самое сильное здесь — искренний личный пример. Мы видим, что ребенок знакомых растет без книг — ему почти не читают, дома книжек почти нет, сам он читает мало и максимум — то, что положено по школьной программе. Что делать? Укорять и ужасаться? Нет. Взять почитать вместе с ребенком, а затем с ним поговорить о книге, подарить хороший сборник рассказов или сказок, и, главное, ребенок должен видеть взрослых читающими.

Сейчас немало неравнодушных людей, делающих книги доступнее, ближе. Например, на некоторых туристических теплоходах появились небольшие библиотечки, все книги которых доступны любому человеку на борту в течение всего путешествия. Можно просто прийти и взять почитать, и не нужно даже нигде это отмечать.

Есть еще немаловажный аспект: культура восприятия культуры. К сожалению, сегодня есть люди разного возраста, которые действительно не понимают, что во время киносеансов некоторые напитки и еда могут быть допустимы, а во время концертов, спектаклей, когда прямо перед зрителями, живые исполнители, когда здесь звучит живая классическая музыка, получают сценическое воплощение герои лучших произведений, есть или пить недопустимо. Не понимают, что в этом неуважение к произведению и к их исполнителям, что это и у самого зрителя создает совсем не тот настрой.

Сколько раз каждый из нас слышал чьи-то сомнения в том, что внешний вид, одежда имеют значение. Имеют. Одежда настраивает самого человека. Вот что говорит глубокий знаток человеческих душ авва Дорофей в своих поучениях: «Ибо иное расположение души у человека здорового, и иное у больного, иное у алчущего, и иное у насытившегося. Также опять иное расположение души у человека, едущего на коне, иное у сидящего на престоле, и иное у сидящего на земле, иное у носящего красивую одежду, и иное у носящего худую».

Вернемся к нашей теме. Строгий классический костюм, нарядное платье, футболка и спортивные брюки и шорты с майкой создают очень разный настрой в том, на ком это надето. Человек один и тот же, но ощущает он себя по-разному. Что уместно и не вызывает вопросов в собственном огороде или во время утренней пробежки недалеко от дома, то вовсе не уместно на концерте, спектакле и тем более в храме. Не будем забывать, что и окружающие вовсе не должны «любоваться» шортами, майкой и резиновыми тапками сидящего или стоящего рядом с ними на концерте соседа. Это, подчеркну, неуместная одежда. И еще недавно люди гораздо лучше понимали, что требования к внешнему виду для разных сфер жизни свои, и одевались соответственно цели мероприятия. Это необходимо вернуть, сохранить, передать следующим поколениям.

И снова подчеркну: речь не о стоимости, брендах и следовании моде. Важно, чтобы сегодняшние юные зрители, школьники понимали, что концерт классической музыки, хороший спектакль — событие, прикосновение к высокой культуре, переживание особых впечатлений, «освоение» подлинной культуры. Поэтому и одеться нужно соответственно. Пусть не новая, пусть уже выцветшая от частых стирок, но выглаженная рубашка, чистые полуботинки и т. п. уместны, а открытая, по сути пляжная, одежда — нет.

Здесь хотелось бы упомянуть еще одну проблему современности — это одежда для посещения храма. Да, у нас светское государство, далеко не все посещают храмы. Но подчас вызывает некоторое недоумение, в каком «костюме» некоторые идут в храм на богослужение. Почему у них не возникает вопросов об уместности их наряда в данном моменте? Да, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Но надо не забывать, что рядом стоят другие люди, и они могут смущаться.