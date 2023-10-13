Нельзя отдыхать на природе и делать ремонт: приметы на 13 октября

В народе 13 октября – день Михаила Соломенного. В эту дату было принято сжигать соломенные постели, чтобы защититься от злого колдовства и сглаза, причем делали это только девушки. Вместо старого “матраса” стелили свежую солому, которая, по поверьям, успела впитать в себя силу солнца и земли еще с лета. А мужчины обновляли подстилки из соломы в доме и на крыльце.

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Огню предавались и лапти – так на Руси пытались побыстрее призвать зиму. Но, несмотря на такие традиции, к соломе относились очень бережно.

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В этот день было принято купать детей на пороге. На Руси были уверены, что этот ритуал поможет детям меньше болеть зимой. Мыли и сам порог, а потом сбрызгивали его святой водой. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не могла проникнуть в дом.

Чтобы избавиться от негатива, 13 октября было принято ходить в бани и хорошенько париться.

Запреты на 13 октября

В этот день нельзя ходить в лес и отдыхать на природе. Все потому что лесные духи могут буянить перед наступлением зимы, из-за чего человек рискует пострадать от их силы.

Нельзя носить одежду, которая уже давно не пригодна для использования – грязную, рваную или старую, иначе можно притянуть к себе неприятности.

Лучше не приглашать в гости малознакомых людей, они могут навредить семейному благополучию. Получать подарки тоже нельзя, так вы рискуете забрать проблемы человека на себя.

Нельзя приступать к ремонту. Приметы говорят, что начатый именно сегодня ремонт рискует затянуться и принесет много сложностей в процессе.

Народные приметы