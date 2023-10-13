Зачем древние римляне строили города в пустынях

Город Тимгад в Алжире представляет собой удивительное археологическое наследие, которое привлекает внимание исследователей со всего мира. Почему римляне решили построить город в таком неприглядном месте, где нет ни воды, ни плодородной почвы, и где практически никто не живет? Ответ на этот вопрос наконец-то был найден исследователями.

© Русская семерка

Витрина римской культуры

Историки пришли к выводу, что город Тимгад был создан после падения Карфагена, чтобы продемонстрировать мощь и превосходство Римской империи. В то время Рим стремился укрепить свою власть на севере Африки и убедить новых подданных в своем превосходстве. Таким образом, Тимгад стал своеобразной витриной римской культуры и архитектуры.

Образцовый город

Город был спроектирован как образцовый, с учетом всех потребностей его жителей. Здесь были построены театр, бани, статуи и дома, чтобы обеспечить хорошую жизнь для примерно 15 тысяч человек. Предполагалось, что ветераны римской армии поселятся в Тимгаде, а остальные люди будут приезжать туда в качестве туристов, чтобы насладиться его красотой и великолепием.

«Потемкинская деревня» Древнего Рима

Однако, несмотря на суровые условия и непригодность местности для поселения, многие приезжие решили остаться в Тимгаде. Город никогда не пустовал, пока Римская империя не пала и населенный пункт не был разрушен варварами. Это убедительное доказательство того, что жизнь в Тимгаде была настолько комфортной и привлекательной, что люди предпочитали остаться здесь, несмотря на трудности.