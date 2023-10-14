Российский фотограф получил «Оскар» в фотографии и рассказал о снимке

Фотограф Михаил Коростелев стал победителем конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории в Лондоне. Рассказом фотографа делится агентство "РИА Новости".

© vk.com/mike_korostelev

Снимок Коростелева «Питомник бегемотов» одержал победу в номинации «Под водой».

Фотограф признается, что для него стать лауреатом этой престижной премии все равно, что получить «Оскар».

Коростелев рассказал, что никогда до этого не фотографировал животных под водой, но решил попробовать это сделать. Сделанный кадр не был случайностью. Фотограф долго готовился к съемке. Для начала нашел в ЮАР озеро с чистой водой, затем долго наблюдал за семьей бегемотов, изучая их реакции. И лишь после долгих недель подготовки решил зайти к ним в воду.

vk.com/mike_korostelev

Получилось это, кстати, спонтанно. Коростелев говорит, что не планировал проводить съемку именно в этот день. Но оказался с друзьями в лодке на том самом озере. Он увидел самку бегемота с детенышем и решил, что момент настал. Фотограф зашел в воду, подошел к бегемотам, быстро сделал снимок и вернулся в лодку.