Какие ритуалы русских офицеров удивляют военных других стран

Жизнь военных, а также других служивых людей – полицейских, сотрудников МЧС и других – глубоко ритуализирована.

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Ношение формы, наличие строго устава и жесткой иерархической структуры накладывают отпечаток на все стороны бытия офицеров. Неудивительно, что ритуалами пронизана и «неформальная» часть службы.

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Вот некоторые из них.

«Обмывание» награды

Получив медаль или орден, офицер должен был непременно накрыть стол, пригласить товарищей и непосредственного начальника, старшего по званию. В качестве «посуды для обмывания» крайне желательно было обзавестись граненым стаканом, хотя на фронте, в годы Великой Отечественной войны обходились обычными кружками. На дно стакана опускалась награда, затем кто-то из офицеров наливал в стакан водку до краев.

Чествуемый офицер вставал, брал стакан «на уровень груди», произносил краткую благодарственную речь, обращенную к начальнику и к сослуживцам. После этого он должен был одним духом выпить стакан до дна. Этот стакан закусывать не полагалось, в качестве закуски награжденный должен был поцеловать «омытую» водкой награду.

Впрочем, прошедшее время здесь не вполне уместно – подобный ритуал соблюдается во многих воинских частях, отделениях полиции и подразделениях МЧС и сегодня.

«Обмывание» очередного звания

Этот ритуал так же неукоснительно соблюдался в годы существования Советской армии и соблюдается сегодня, уже в Вооруженных силах Российской Федерации. Разработан даже шутливый «Порядок проведения офицерского собрания с повесткой дня «Присвоение очередного воинского звания»». Этот текст пародирует строгую регламентацию воинских порядков и уставов, и сводится все к тому же: к застолью, организованному в честь повышения товарища.

В соответствии с этим «Порядком» водку в граненый стакан наливает непосредственный начальник получившего звание офицера, он же опускает в стакан звездочки. Виновник торжества должен, приняв стакан, доложить (допустим, речь идет о звании полковника): «Товарищ полковник! Товарищи офицеры! Командир такого-то подразделения (должность) подполковник Иванов. Представляюсь по случаю присвоения мне очередного воинского звания "полковник"». Выпив стакан до дна и выловив зубами звезды, чествуемый докладывает (звезды при этом, разумеется, ужа вынуты изо рта) «Полковник Иванов!». Начальник отвечает на это: «Нашего полку прибыло! Привести форму одежды в порядок!». После этого два младших по званию офицера прикручивают звездочки на погоны новоиспеченного полковника. Впрочем, случаются и вариации этого правила: иногда виновник торжества должен аккуратно положить звезды на погоны сам. Зубами. Сделать это, выпив полный стакан водки – задача не из простых, но на то они и офицеры!

После этого получивший очередное звание может больше не пить, если не чувствует в себе сил, но остальные должны продолжать, наполняя стаканы ровно настолько, насколько они уважают своего товарища.

Третий тост

Традиций в армии много, и одна из них прямо связана со службой в «горячих точках». Все, кто воевал в разные годы в Афганистане, на Кавказе или в иных местах, знают, что в любом застолье, будь то торжественный банкет или выезд «на шашлыки» с друзьями, третий стакан выпивают стоя и не чокаясь. Иногда при этом говорят: «За тех, кого с нами нет!». Иногда не говорят ничего, пьют молча, поскольку все и так знают: третий тост, по традиции, за тех, кто не вернулся из боя.

Другие офицерские ритуалы

Как и все люди опасных профессий, офицеры всех родов войск довольно суеверны и считают своим прямым долгом неукоснительно соблюдать некоторые ритуалы.

У летчиков принято перед полетом закурить сигарету, и, не докурив, спрятать снова в портсигар. Докурена она будет после благополучного возвращения. Некурящие могут надкусить шоколадку, а доесть ее после полета.

Сигаретами летчик отмечал и свой первый самостоятельный полет. Новичку следовало купить много пачек «Беломора» и одарить всех товарищей.

Обязательный ритуал летчиков перед полетом в годы Великой Отечественной войны: перед вылетом обойти свою крылатую машину, похлопать по борту, погладить и поговорить с ней ласково. Тогда полет пройдет лучше.

В военном флоте тоже имеется немало собственных ритуалов, носящих неофициальный характер. Это, например, праздник пересечения экватора. В этот день кто-то из команды одевается Нептуном, владыкой морей. Он, в сопровождении свиты из водяных и тритонов, появляется на палубе с неизменным трезубцем в руках. Нептуна приветствует капитан корабля. После этого под руководством Нептуна всех «мальков» — молодых матросов ни разу не пересекавших экватор – крестят, обливая морской водой, а то и вовсе бросая за борт. В этом веселье принимают участие все, и Нептуном не грех нарядиться и самому заслуженному из офицеров судна.

Обязательно купание в морской воде, если кто-то из офицеров получит из дома известие о том, что он стал отцом. Счастливого папашу непременно окунут!