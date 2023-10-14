Русские пассажиры «Титаника»: что о них известно

Русские архивисты утверждают, что число пассажиров с паспортами Российской империи на "Титанике" достигало сотни.

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Британские архивы говорят о 52 фамилиях с русскими паспортами. При этом многие из перечисленных фамилий не входят в этот официальный список. Откуда могли взяться несоответствия. Дело в том, что точные списки ушли на дно вместе с судном, имена пассажиров восстанавливали по остаткам документов. Кроме того, большинство русских имен написали ошибочно – особенности языка. Поэтому сегодня судьбы наших сограждан на «Титанике» покрыты мраком, а все нити окончательно оборвались вместе с гибелью современников.

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Отсутствие упомянутых фамилий может объясняться ещё тем, что люди плыли нелегально. Билет на «Титаник» было недешевым удовольствием. Место в третьем классе стоило от 3 до 8 фунтов, что по современным меркам составляет около 500 долларов. Недоступная роскошь для простого русского крестьянина. Или здесь кроется другая причина? Словно предчувствуя беду, люди вначале с неохотой брали билеты на новый корабль. Поэтому компании "White Star" пришлось перебросить часть пассажиров с других, более заполненных рейсов - престижа ради. Сделали это в спешке и перерегистрировать успели не всех. Отсюда и «пропавшие души».

Но в русской истории «Титаника» есть примеры из ряда вон выходящие. Например, случай с Михаилом Кучиевым, удалым молодцом 24 лет с Северного Кавказа. Он отправился в Америку «лес рубить», по словам его дочери, чтобы заработать на «жену, дом и коня». Естественно, плыл он в третьем классе. Накануне катастрофы он «что-то не то съел», отчего проснулся посреди ночи и отправился на палубу подышать свежим воздухом. Но, выйдя из каюты, обнаружил, что все выходы из отсека для третьего класса перекрыты, а наверху явно творится паника. Каким-то образом, ему удалось прорваться наверх. Но место в шлюпке мужчине из третьего класса в ту ночь было заказано - спасали только женщин и детей. Поэтому, со слов Михаила, он одел спасательный жилет и бросился в воду, где ему удалось зацепиться за какой-то обломок. Вскоре он увидел тонущую женщину и подобрал ее на свой импровизированный плот. Чем не история голливудского «Титаника»? Его и попутчицу спас экипаж с подоспевшего лайнера "Карпатия". После он долго лечился в Канаде на деньги компании, получив 200 долларов компенсации. Потом вернулся в Россию. «Слишком красивая история, чтобы быть правдой», - окрестили этот случай иностранные СМИ. У них есть повод для сомнений – ни в списках севших, ни в списках спасенных, ни даже в списках пациентов госпиталя, где он якобы содержался, нет записи с его именем. Зато есть легенда, которая стала достоянием его родственников в Северной Осетии.

Русские были не только среди пассажиров, но и среди экипажа. Речь идет о пожилом дворянине, отставном капитане Михаиле Михайловиче Жадовском. За подвиги в русско-турецкой войне он был награжден двумя орденами Святой Анны 3-й и 4-й степеней, но героическое прошлое не спасло его от финансовых проблем. В 1911 году на светском приёме в Париже он познакомился с Джозефом Брюсом Исмейем, директором-распорядителем компании «White Star», который порекомендовал его на место главного кассира "Титаника".

Во время гибели судна, ему как главному кассиру зарезервировали место в спасательной шлюпке, ведь на нем была касса и вся документация. Но он поступил как настоящий джентльмен: передал ценности и бумаги боцману вместе со словами:

«Я останусь вместе с капитаном. Мне уже больше 60 лет, и жить всё равно осталось немного, деньги и без меня будут доставлены по назначению».

А потом бросился помогать сажать женщин и детей в шлюпки. Свое место в лодке он отдал французской пассажирке третьего класса Жозефине де ля Тур. Она и сообщила семье Жадовского о его судьбе – Михаил Михайлович в последний момент сунул ей в руку бумажку со своим домашним адресом.