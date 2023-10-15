Как в разгар холодной войны весь мир напугали слухи о летающих тарелках СССР

В разгар холодной войны Запад захватила вера в существование НЛО. Страшилки про летающие тарелки прекрасно легли на антисоветскую почву. СССР начали приписывать тайные разработки и желание уничтожения Америки. Мимо этого сюжета никак не мог пройти британский писатель и исследователь паранормальных явлений Марк Пилкингтон. Его «Уфологи в штатском» — попытка исследовать уфоманию, охватившую планету в середине прошлого века. С разрешения издательства Individuum «Лента.ру» публикует отрывок из книги.

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Советские тарелки

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Но что насчет их утверждений о том, что СССР запускал в воздух свои собственные диски?

Доклад комиссии Робертсона при ЦРУ 1953 года выражал обеспокоенность отсутствием сюжетов о летающих тарелках в советской прессе: «Советская пропаганда полностью молчит о теме, которую, очевидно, могла бы использовать в свою пользу: это молчание может указывать на официальную информационную политику СССР». В Союзе намеренно молчали по вопросу о тарелках — потому что над ними тоже летали таинственные корабли или, как подозревали многие американцы в то время, потому что летающие тарелки были советского производства?

Три истории из 1950 х косвенно указывают на то, что у СССР получилось довести проект летающего диска до ума.

Первая была опубликована в News Dispatch 9 июля 1952 года и касается 48 летнего бывшего майора Оскара Линке и его дочери Габриэль, заставших НЛО неподалеку от Хассельбаха двумя годами ранее, 17 июня 1950 года. Линке заметили в пятнадцати метрах от себя две человеческие фигуры, одетые в тяжелые, переливающиеся металлические костюмы «вроде тех, что носят в полярном регионе»; на груди у них располагались мерцающие огоньки.

В десятке метров от фигур расположилась классическая летающая тарелка диаметром от двенадцати до пятнадцати метров, с двумя рядами небольших 30 сантиметровых прорезей, опоясывавших судно с полуметровыми интервалами.

Когда Габриэль обратилась к отцу, обе фигуры насторожились и решили вскарабкаться на борт. Внешний обод начал вращаться, отверстия осветило пламя, как из реактивного двигателя. Диск взлетел вертикально по оси центральной башни, став похожим на гриб, и тогда уже весь корабль стал двигаться параллельно земле, пока не взлетел ввысь с громким свистом и ревом. Еще два свидетеля застали его полет.

«Я решил, что это новая военная машина русских, — приводила газета слова Линке. — Я был в ужасе, поскольку Советам не нравится, когда кто нибудь сует нос в их дела»

Другой очаровательный рассказ появился на страницах французской газеты Le Quotidien de la Haute-Loire 24 октября 1954 года.

Чешский заводской рабочий Луис Ужвари шел на работу в Сен Реми де Прованс в центральной части Франции, когда около половины третьего ночи ему повстречался человек среднего роста в летном костюме и с револьвером наголо. Поначалу мужчина попытался общаться с Ужвари на непонятном языке, и чех предложил перейти на русский.

Тогда пилот спросил на русском: «Я в Испании или в Италии?»

Когда ему ответили, что это Франция, пилот сперва спросил, как далеко отсюда до Германии, а затем — который час.

— Половина третьего ночи, — ответил Ужвари.

— Вы лжете, — ответил пилот. — Сейчас четыре часа утра.

После столь странного и бессмысленного разговора пилот направился к своему кораблю, припаркованному на обочине дороги. По форме он походил на два перевернутых блюдца с куполом на верхушке, из которого торчала антенна. Загорелся яркий свет, затем аппарат поднялся с пронзительным визгом, похожим, по словам Ужвари, на «звук швейной машинки», и исчез в ночи.

Обе истории легко записать в небылицы или счесть, что их сфабриковало ЦРУ, чтобы люди думали, что за тарелками стоят Советы (не стоит недооценивать стремление обеих сторон ввести друг друга в заблуждение).

Однако проигнорировать последнее свидетельство, от 4 октября 1955 года, гораздо труднее. Его источником стал сенатор Ричард Рассел, глава Комитета по делам вооруженных сил США и один из наиболее компетентных экспертов страны по вопросам обороны. Отчет разведуправления ВВС, в котором были зафиксированы детали этого случая наблюдения, датируется 14 октября 1955 года. До 1985 года он оставался под грифом секретности. В нем описывается, как Рассел и двое мужчин — его военный помощник полковник Э. Хэтэуэй и «предприниматель», чье имя вычеркнуто из отчета, — ехали на поезде неподалеку от Баку в Азербайджане.

Только что перевалило за семь часов вечера, за окном смеркалось, но небо было ясным. Рассел был один в своем вагоне, когда заметил странный желто-зеленый свет: он поднялся вертикально в небо примерно в полутора километрах от него, а потом пролетел прямо над поездом. Рассел позвал своих спутников и описал увиденное. Сразу после в том же месте появился такой же огонек — и снова пролетел над ними.

«Годами нас убеждали, что ничего подобного не существует, но все трое это увидели, — рассказывал полковник Хэтэуэй на опросе ВВС десятью днями позже. — Судно было круглым [и] напоминало летающую тарелку... крутившуюся по часовой стрелке, или вправо... Ближе ко дну диска располагались два неподвижных огонька, тогда как наружная поверхность вращалась». Безымянный предприниматель свидетельствовал, что видел «небольшой купол на вершине» и белый свет.

Когда Рассел и команда вернулись в Штаты, ЦРУ и ФБР тут же взялись за их дело

ЦРУ изо всех старалось протолкнуть версию, что Рассел и Хэтэуэй увидели пуск ракеты или реактивного истребителя, и заключило, что «даже если данные случаи наблюдения Расселом будут подтверждены, из этого не следует, что указанные нетипичные летательные аппараты действительно летают над США».

Действительно ли сенатор и его люди увидели летающие тарелки? Учитывая серьезный статус Рассела в американском военном истеблишменте, трудно себе представить, что подобные вещи во время его путешествия произошли случайно; так были ли это настоящие летающие тарелки или вполне обычные летательные аппараты, ошибочно принятые за тарелки или даже под них замаскированные? Логично предположить, что, если русские действительно запускали самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП), вряд ли бы они хотели, чтобы американцы об этом знали. А вот если не запускали, им бы, наоборот, захотелось бы ввести американцев в заблуждение и внушить мысль, что у Советов есть такие самолеты.

ЦРУ было немало озадачено, как, вероятно, и вы, но в ведомстве знали, что нет ничего невероятного в предположении о советской летающей тарелке, ведь Америка строила свою собственную — под кодовым названием «Проект Y».

Секретное оружие

11 февраля 1953 года газета Toronto Star заявила, что летающие тарелки теперь вполне реальны — компания Avro Canada конструировала свою на аэродроме Мэлтон под Торонто. По сообщению Star, самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) был способен как практически неподвижно зависать в небе, так и мгновенно разгоняться до 2400 километров в час. В общем и целом рассказ был правдивым; Avro работала над аппаратом, названным «Проект Y», или Avro Ace из за его формы. Правда, на тот момент «Эйс» существовал только в виде макета в натуральную величину, а заставить его взлететь не получалось вовсе.

Британский авиаконструктор Джон Фрост, ответственный за создание знаменитого «Вампира» компании De HavillandII для Королевских ВВС, разработал «Эйс» для удовлетворения возросшего спроса на СВВП. Как и легендарные немецкие летающие диски, «Эйс» должен был использовать радиальный турбинный двигатель, прозванный «блинчиком», который вращался бы по центральной оси и выбрасывал бы воздух из отверстий по ободу аппарата.

Как и многие его коллеги из мира авиации, Фрост пребывал в убеждении, что русские уже используют в воздухе дискообразные самолеты на основе немецких разработок, и, по некоторым сведениям, сам консультировался с инженерами, работавшими над «флюгкрайзелем» производства Heinkel–BMW

К 1954 году и деньги, и терпение канадского правительства подходили к концу, и «Проект Y» оказался на грани закрытия. И тут на сцену выходит генерал лейтенант Дональд Патт из отдела научно исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) ВВС США. Патт предложил Джону Фросту 200 тысяч долларов, чтобы он продолжил работу над проектом, а в следующем, 1955 году (вероятно, встревоженный встречей с НЛО сенатора Рассела, произошедшей в октябре) — еще 750 тысяч. Деньги Военно воздушных сил вдохнули жизнь в «Проект Y2», включивший в себя планы по созданию двух тарелок, известных как «Серебряный жук» и «Божья коровка». Пожалуй, показательно, что примерно в это время, в октябре 1954 го, из стандартного ответа Министерства обороны США о летающих тарелках исчез абзац, отрицающий, что «неопознанные воздушные явления» могли быть «секретным оружием, ракетой или летательным аппаратом, разработанным Соединенными Штатами».

Более передовая «Божья коровка» была задумана как истребитель перехватчик на одного пилота, который сможет набирать поразительную скорость в 3,5 Маха (около 4 200 километров в час), летать на высоте 24 километров и вертикально подниматься до 21 километра за невероятные четыре минуты двенадцать секунд. Диски смогли бы развивать подобные скорости с помощью эффекта Коанда, при котором воздух, обтекающий обод изогнутой поверхности, создает дополнительную подъемную силу. Для Y2 рассматривали несколько способов применения: запускать их с кораблей ВМС и подлодок, использовать уменьшенные версии в качестве беспилотных летающих бомб, а также оснастить пилотируемый вариант защищенным ободом, позволяющим таранить воздушные суда врага, «разрезая» их, — не факт, что такая работка понравилась бы будущим пилотам.

Наиболее продвинутая версия диска Фроста, Avro MX 1794, задействовала более мощные турбореактивные двигатели и в 1956 году дошла до стадии создания экспериментальной модели.

Испытания в аэродинамической трубе проходили на территории базы Райт Паттерсон, что, несомненно, способствовало усилению слухов о летающих над базой тарелках. Дела у «Проекта 1794» складывались хорошо: во время презентации для ВМС в октябре 1956 го компания «Авро» объявила, что опытный образец будет завершен к январю 1957 го... и с тех пор о проекте больше никто ничего не слышал.