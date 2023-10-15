Нельзя переезжать и ярко одеваться: приметы на 15 октября

Сегодня, 15 октября, православная церковь вспоминает мучеников Куприяна и Устину. Мужчины в этот день молились Куприяну, а женщины – Устинье.

© Unsplash

Вечером незамужние девушки собирались вместе, чтобы шить платья и петь песни, призывая к себе женихов. Мужчины же хозяйничали и чинили вещи, чтобы привести будущую супругу в обновленный дом.

Видео дня

Верившие в народные приметы предки считали, что 15 октября следует держаться вместе и оберегать друг друга от проделок темных сил и колдовства. Предполагалось, что злые духи останавливают свой выбор на тех людях, которые призывают чертей в минуты гнева или отчаяния.

О том, что нужно делать в Куприянов день, от каких действий лучше воздержаться и на какие приметы обратить внимание, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 октября:

Нельзя вступать в конфликты, так как подобными действиями можно пробудить темные силы и навлечь на себя беду.

Стоит воздерживаться от обещаний, в выполнении которых вы не уверены.

15 октября не для шумных посиделок и веселья. В особенности стоит отказаться от употребления алкоголя.

Не рекомендуется взаимодействовать с незнакомцами, в том числе пускать их в свой дом и принимать от них подарки. Считалось, что их обличие принимали злые духи, которые несли с собой одни проблемы.

В этот день лучше не отправляться в путешествие и не переезжать. Предполагалось, что поездки в дальние края, как и переезд, сулят неприятности и несчастные случаи.

Не лучший день для ярких образов и привлечения внимания. Наши предки считали, что броской одеждой в этот день можно накликать потерю достатка и удачи.

При выходе из дома не рекомендуется брать с собой крупную сумму денег. Согласно поверьям, этот день благоприятствует карманным ворам и мошенникам.

Что можно делать 15 октября:

Этот день лучше провести в кругу семьи и близких друзей. Особенно вечер – он требует тишины и умиротворения.

Все принятые решения и данные обещания должны быть обдуманными.

Приметы: