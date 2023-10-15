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Нельзя переезжать и ярко одеваться: приметы на 15 октября

Сегодня, 15 октября, православная церковь вспоминает мучеников Куприяна и Устину. Мужчины в этот день молились Куприяну, а женщины – Устинье.

Нельзя переезжать и ярко одеваться: приметы на 15 октября
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Вечером незамужние девушки собирались вместе, чтобы шить платья и петь песни, призывая к себе женихов. Мужчины же хозяйничали и чинили вещи, чтобы привести будущую супругу в обновленный дом.

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Верившие в народные приметы предки считали, что 15 октября следует держаться вместе и оберегать друг друга от проделок темных сил и колдовства. Предполагалось, что злые духи останавливают свой выбор на тех людях, которые призывают чертей в минуты гнева или отчаяния.

О том, что нужно делать в Куприянов день, от каких действий лучше воздержаться и на какие приметы обратить внимание, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 октября:

  • Нельзя вступать в конфликты, так как подобными действиями можно пробудить темные силы и навлечь на себя беду.
  • Стоит воздерживаться от обещаний, в выполнении которых вы не уверены.
  • 15 октября не для шумных посиделок и веселья. В особенности стоит отказаться от употребления алкоголя.
  • Не рекомендуется взаимодействовать с незнакомцами, в том числе пускать их в свой дом и принимать от них подарки. Считалось, что их обличие принимали злые духи, которые несли с собой одни проблемы.
  • В этот день лучше не отправляться в путешествие и не переезжать. Предполагалось, что поездки в дальние края, как и переезд, сулят неприятности и несчастные случаи.
  • Не лучший день для ярких образов и привлечения внимания. Наши предки считали, что броской одеждой в этот день можно накликать потерю достатка и удачи.
  • При выходе из дома не рекомендуется брать с собой крупную сумму денег. Согласно поверьям, этот день благоприятствует карманным ворам и мошенникам.

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Что можно делать 15 октября:

  • Этот день лучше провести в кругу семьи и близких друзей. Особенно вечер – он требует тишины и умиротворения.
  • Все принятые решения и данные обещания должны быть обдуманными.

Приметы:

  • В этот день важно быть внимательным и осторожным, чтобы не нарваться на злое слово, которое позднее может перерасти в болезнь.
  • Зима будет студеной, если на Устинью дождь льет стеной.
  • Грянул листопад – жди холодов.
  • Ветер дует на север, зима будет мягкая и теплая.
  • Снег выпал – через сорок дней наступит настоящая зима.
  • Если кот уходит с теплого места, значит, скоро пойдет снег.
  • Курицы хохлятся и приподнимают перья – к холодам.
  • Иней в этот день – к сухой и солнечной погоде.