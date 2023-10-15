Американец побил 53-летний рекорд, поймав кижуча весом в 5 кг

Житель Миннесоты (США) обновил рекорд штата, поймав кижуча весом 4,9 килограмма.

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Дэвид Сичош рыбачил на озере Верхнее вместе с женой Крис Скай, которая первая заметила клев. Мужчина схватил удочку и сразу понял, что улов окажется крупным. По данным департамента природных ресурсов Миннесоты, предыдущий рекорд штата был зафиксирован 53 года назад, сообщает UPI.

Ранее британец Келвин Марстон во время отпуска в Таиланде поймал рекордного 114-килограммового карпа. Гигантского усача мужчине пришлось доставать из воды с помощью друга, отца и местного жителя. Как выяснилось, Марстон установил рекорд, за что получил футболку в подарок от владельца озера. Мужчины сфотографировались с гигантской рыбой и отпустили ее.