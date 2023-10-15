Американец побил 53-летний рекорд, поймав кижуча весом в 5 кг

Американец побил 53-летний рекорд, поймав кижуча весом почти 5 кг
Житель Миннесоты (США) обновил рекорд штата, поймав кижуча весом 4,9 килограмма.
Дэвид Сичош рыбачил на озере Верхнее вместе с женой Крис Скай, которая первая заметила клев. Мужчина схватил удочку и сразу понял, что улов окажется крупным. По данным департамента природных ресурсов Миннесоты, предыдущий рекорд штата был зафиксирован 53 года назад, сообщает UPI.
Ранее британец Келвин Марстон во время отпуска в Таиланде поймал рекордного 114-килограммового карпа. Гигантского усача мужчине пришлось доставать из воды с помощью друга, отца и местного жителя. Как выяснилось, Марстон установил рекорд, за что получил футболку в подарок от владельца озера. Мужчины сфотографировались с гигантской рыбой и отпустили ее.
В апреле юная жительница США установила сразу два мировых рекорда по версии Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), поймав сома весом 28,58 килограмма. Александра Холл рыбачила на реке Джеймс в штате Вирджиния. Зафиксировав необходимые для регистрации рекорда данные, американка отпустила улов. Девочка стала лучшей в мире среди женщин в ловле на леску с разрывной нагрузкой в десять килограммов, а также лучшей среди женщин-юниоров в ловле голубого сома.