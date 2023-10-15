В Сочи прошел первый парад шпицев

"Фестиваль "Море лап будет ежегодным, и мы рассчитываем, что и парад шпицев тоже. Хотя сегодня владельцы других пород тоже потребовали для их собак тоже парад организовать, в частности, владельцы золотистых ретриверов высказали свое "фу" по поводу того, что их не пригласили на парад. У нас в городе также много корги, Сочи в целом - идеально комфортный город для содержания собак. Здесь можно гулять круглый год на улице", - отметила собеседница агентства.