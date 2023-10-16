6 пород собак, которые сложнее всего поддаются дрессировке

Если ваш питомец даже после пятого лакомства отказывается давать вам лапу, не спешите расстраиваться. Возможно, он просто гордый участник нашего списка.

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Некоторые породы собак действительно сложнее дрессировать, чем другие, но и к ним всегда можно найти правильный подход.

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Достаточно просто обратить внимание на несколько особенностей, о которых рассказала изданию Daily Mail Лорна Винтер, дрессировщик и автор приложения для дрессировки щенков Zigzag.

Бигль

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«Когда дело касается нюха, представители этой породы похожи на супердетективов. Искать и не сдаваться у них в ДНК. А это значит, что во время дрессировки бигли легко могут отвлечься на посторонние запахи», — рассказывает эксперт.

И добавляет, что ключ к сердцу и разуму этих маленьких Шерлоков — их беззаветная любовь к лакомствам.

«Не забывайте всегда вознаграждать биглей после их успехов, например, когда они встречают вас без лужи на полу или идут рядом на поводке. Так они будут ассоциировать хорошее поведение со вкусными наградами и сильнее стараться».

Особое внимание кинолог предлагает обратить на самый непростой этап в воспитании собаки — подростковый период.

«У биглей он приходится на возраст с 6 до 12 месяцев. Поэтому даже если вам кажется, что ваш питомец уже усвоил все основы, не питайте иллюзий: скорее всего, он позабудет то, чему вы его учили за это время. Наберитесь терпения и продолжайте тренировать бигля так же, как вы это делали в первые несколько недель. Со временем он обязательно все запомнит!» — рассказывает Уинтер.

Джек-рассел-терьер

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«У джек-расселов исключительно сильный инстинкт добычи, который иногда может создавать проблемы в процессе дрессировки. Это и делает их одной из наиболее сложных для дрессировки пород», — рассказывает Лорна.

По словам кинолога, чтобы обуздать этих активных ребят и немного облегчить себе жизнь, стоит перенаправить часть энергии питомца в другое русло и сначала удовлетворить их потребности в играх и беге.

«Обязательно занимайтесь их умственной деятельностью, например, предлагайте им игры-головоломки. И регулярно гуляйте между тренировками и отдыхом — все это позволит вам дрессировать более спокойную версию вашей собаки».

Французский бульдог

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Кинолог предупреждает: пусть независимость французских бульдогов не вводит в вас в заблуждение — это еще не значит, что они сами всему научатся!

«Начинайте дрессировать щенка, как только приведете его домой. Мозг французских бульдогов намного больше, чем может показаться, и они впитывают очень много полезной информации несмотря на свой юный возраст. Главное — начать как можно раньше. Понимаю, вам хочется часами напролет обнимать и целовать своего нового питомца — особенно такого милого. Но если вы уже на этом этапе начнете знакомить его с основным командам, то повысите шансы получить очень воспитанную собаку, которая с самого раннего возраста научится трюкам».

Бордер-колли

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С бордер-колли может быть непросто, ведь эта порода не только самая умная, но и чрезвычайно активная. По словам кинолога, такая собака точно не подойдет семье домоседов.

«Нельзя сказать, что бордер-колли плохо поддаются дрессировке. Они чрезвычайно умны, поэтому с освоением команд проблем не будет. Сложность в другом: с ними у вас не получится в один прекрасный день забросить обучение — бордер-колли нуждаются в каждодневной дрессировке, которая будет их стимулировать».

Также важно не забывать, что это пастушья порода: «Не ожидайте, что они в один прекрасный день просто избавятся от своего инстинкта. Извините, но этого не произойдет. Гораздо лучше создать для них возможность выражать его подходящим способом — так, чтобы им не хотелось преследовать все, что движется. И еще один момент: много поколений бордер-колли работали, чтобы заслужить похвалу пастухов, поэтому их потомков тоже нужно регулярно подбадривать».

Немецкая овчарка

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«Крупные охранные породы, такие как немецкие овчарки, не очень хорошо справляются с жизнью в тесной квартире в мегаполисе. В суете большого города сверхактивным породам может быть сложно получить достаточную стимуляцию и соответствующие упражнения. В свою очередь, это может вызвать поведение, которое затруднит обучение», — считает Лорна.

И уточняет, что овчарок особенно важно начать дрессировать с самого раннего возраста.

Кавапу

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Замыкает шестерку экзотический микс кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя. Кинолог предупреждает: с этим питомцем вам первое время будет непросто по ночам.