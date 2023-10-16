6 пород собак, которые сложнее всего поддаются дрессировке
Если ваш питомец даже после пятого лакомства отказывается давать вам лапу, не спешите расстраиваться. Возможно, он просто гордый участник нашего списка.
Некоторые породы собак действительно сложнее дрессировать, чем другие, но и к ним всегда можно найти правильный подход.
Достаточно просто обратить внимание на несколько особенностей, о которых рассказала изданию Daily Mail Лорна Винтер, дрессировщик и автор приложения для дрессировки щенков Zigzag.
Бигль
«Когда дело касается нюха, представители этой породы похожи на супердетективов. Искать и не сдаваться у них в ДНК. А это значит, что во время дрессировки бигли легко могут отвлечься на посторонние запахи», — рассказывает эксперт.
И добавляет, что ключ к сердцу и разуму этих маленьких Шерлоков — их беззаветная любовь к лакомствам.
«Не забывайте всегда вознаграждать биглей после их успехов, например, когда они встречают вас без лужи на полу или идут рядом на поводке. Так они будут ассоциировать хорошее поведение со вкусными наградами и сильнее стараться».
Особое внимание кинолог предлагает обратить на самый непростой этап в воспитании собаки — подростковый период.
«У биглей он приходится на возраст с 6 до 12 месяцев. Поэтому даже если вам кажется, что ваш питомец уже усвоил все основы, не питайте иллюзий: скорее всего, он позабудет то, чему вы его учили за это время. Наберитесь терпения и продолжайте тренировать бигля так же, как вы это делали в первые несколько недель. Со временем он обязательно все запомнит!» — рассказывает Уинтер.
Джек-рассел-терьер
«У джек-расселов исключительно сильный инстинкт добычи, который иногда может создавать проблемы в процессе дрессировки. Это и делает их одной из наиболее сложных для дрессировки пород», — рассказывает Лорна.
По словам кинолога, чтобы обуздать этих активных ребят и немного облегчить себе жизнь, стоит перенаправить часть энергии питомца в другое русло и сначала удовлетворить их потребности в играх и беге.
«Обязательно занимайтесь их умственной деятельностью, например, предлагайте им игры-головоломки. И регулярно гуляйте между тренировками и отдыхом — все это позволит вам дрессировать более спокойную версию вашей собаки».
Французский бульдог
Кинолог предупреждает: пусть независимость французских бульдогов не вводит в вас в заблуждение — это еще не значит, что они сами всему научатся!
«Начинайте дрессировать щенка, как только приведете его домой. Мозг французских бульдогов намного больше, чем может показаться, и они впитывают очень много полезной информации несмотря на свой юный возраст. Главное — начать как можно раньше. Понимаю, вам хочется часами напролет обнимать и целовать своего нового питомца — особенно такого милого. Но если вы уже на этом этапе начнете знакомить его с основным командам, то повысите шансы получить очень воспитанную собаку, которая с самого раннего возраста научится трюкам».
Бордер-колли
С бордер-колли может быть непросто, ведь эта порода не только самая умная, но и чрезвычайно активная. По словам кинолога, такая собака точно не подойдет семье домоседов.
«Нельзя сказать, что бордер-колли плохо поддаются дрессировке. Они чрезвычайно умны, поэтому с освоением команд проблем не будет. Сложность в другом: с ними у вас не получится в один прекрасный день забросить обучение — бордер-колли нуждаются в каждодневной дрессировке, которая будет их стимулировать».
Также важно не забывать, что это пастушья порода: «Не ожидайте, что они в один прекрасный день просто избавятся от своего инстинкта. Извините, но этого не произойдет. Гораздо лучше создать для них возможность выражать его подходящим способом — так, чтобы им не хотелось преследовать все, что движется. И еще один момент: много поколений бордер-колли работали, чтобы заслужить похвалу пастухов, поэтому их потомков тоже нужно регулярно подбадривать».
Немецкая овчарка
«Крупные охранные породы, такие как немецкие овчарки, не очень хорошо справляются с жизнью в тесной квартире в мегаполисе. В суете большого города сверхактивным породам может быть сложно получить достаточную стимуляцию и соответствующие упражнения. В свою очередь, это может вызвать поведение, которое затруднит обучение», — считает Лорна.
И уточняет, что овчарок особенно важно начать дрессировать с самого раннего возраста.
Кавапу
Замыкает шестерку экзотический микс кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя. Кинолог предупреждает: с этим питомцем вам первое время будет непросто по ночам.
«Ваш кавапу захочет спать рядом с вами. Чтобы успокоить щенка, вы можете класть его рядом с собой в кровать или в клетку в течение первых нескольких недель, пока он приспосабливается к новым условиям. — рассказывает Лорна. — Скорее всего, щенок будет просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет, так что будьте готовы не высыпаться в течение первой недели. Если малыш сильно переживает, не оставляйте его одного. Пара похныкиваний — это нормально, а вот долгий и беспокойный лай в одиночестве — признак сильного стресса».