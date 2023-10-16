210 лет назад началась Битва народов близ Лейпцига

Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, ведь фактически сражение было уже проиграно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор музея “Бородинская панорама” Владимир Преснов.

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Историк напомнил, что 210 лет назад началась Битва народов 16 октября 1813 года близ Лейпцига. С одной стороны в ней принимали участия Франция и союзные немецкие княжества, а по другую сторону была – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция.

По мнению многих известных российских историков-наполеоноведов, предательство германских княжеств стало одним из решающих факторов, из-за которых французские войска потерпели поражение в битве под Лейпцигом.

«Саксонцы перешли на сторону союзников 18 октября, на третий день Лейпцигской битвы (примерно 3 000 человек). Точная цифра всех германских войск, перешедших на сторону союзников, мне неизвестна», – говорит Преснов.