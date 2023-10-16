Галстук Виктора Цоя с автографом продают за 2,5 млн рублей

Галстук лидера группы "Кино" Виктора Цоя с его автографом в виде фразы "На память!" выставлен на продажу за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает "РЕН ТВ" в своем телеграмм-канале.

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Как следует из описания, музыкант приобрел аксессуар за два года до роковой автокатастрофы. Имя первого владельца не известно.

Последние годы предмет одежды хранился у фаната исполнителя. В какой-то момент аксессуар пополнил коллекцию галереи Stargift в торговом центре "Времена года".

stargift.ru