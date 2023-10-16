Прогуливаясь по пляжу, мужчина заметил одинокого рака, который жил в пластиковом колпачке, выброшенном кем-то на берег.

Бедняга явно чувствовал себя неуютно в этом неподходящем "доме".

Молодой человек осмотрел ракушки, которые он собрал, чтобы найти новое жилище для рака. Он поместил животное в ведро и предложил ему несколько вариантов на выбор.