Как мужчина подарил раку новый дом: видео
Прогуливаясь по пляжу, мужчина заметил одинокого рака, который жил в пластиковом колпачке, выброшенном кем-то на берег.
Бедняга явно чувствовал себя неуютно в этом неподходящем "доме".
Молодой человек осмотрел ракушки, которые он собрал, чтобы найти новое жилище для рака. Он поместил животное в ведро и предложил ему несколько вариантов на выбор.
Многие мечтают ближе познакомиться с дикими животными, а зоологу в Африке все же удалось найти способ мирно сосуществовать с хищниками.
Рамблер: главные новости