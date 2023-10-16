Мужчина разорвал помолвку из-за одной фразы о его покойной жене

Вдовец планировал сыграть свадьбу со своей новой возлюбленной, но разорвал помолвку из-за одной ее фразы. Подробности истории приводятся на форуме Reddit.

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Шесть лет назад 43-летний мужчина, чье имя не указывается, стал вдовцом. Смерть жены Кайлы стало настоящим потрясением для всех членов семьи, от которого он пытались оправиться.

Спустя три года после несчастного случая вдовец встретил женщину по имени Аманда и начал выстраивать с ней отношения. Недавно автор истории убедился в серьезности своих чувств и сделал возлюбленной предложение, от которого она не смогла отказаться.

Пара организовала торжество в честь помолвки, куда пригласила членов семьи и друзей. В какой-то момент мама новоиспеченного жениха обратилась к нему и сказала:

"Я так счастлива, что ты смог вновь разжечь ту искру, которая была у вас с Кайлой".

Эти слова дошли до невесты, которая им совсем не обрадовалось. На эмоциях женщина произнесла фразу, которая стала роковой:

"Я рада, что она умерла, иначе я бы никогда не заполучила тебя".

Почти сразу же Аманда засмеялась и поспешила перевести ситуацию в шутку, однако ей это не удалось. Наступила абсолютная тишина, которая нарушалась исключительно прощаниями людей, поспешивших покинуть торжество.

У автора истории также, мягко говоря, остался неприятный осадок после этого инцидента. После серьезного разговора с невестой и некоторых ее выходок мужчина принял решение с ней расстаться.

"Несмотря на все, что сделала Аманда, я все еще люблю ее и, наверное, не перестану любить никогда".