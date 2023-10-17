Нельзя играть свадьбу и много работать: приметы на 17 октября

17 октября православные верующие вспоминают священномученика Иерофея, жившего в Афинах в первом веке. В народе сегодняшний день именуют Ерофеевым днем.

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На Руси нередко говорили: "С Ерофея и зима шубу надевает". Иными словами, считалось, что именно с 17 октября наступают холода. В народе Ерофеев день также порой называли Лешегоном или Проводами Лешего. Это связано с поверьем, что лешие и прочая лесная нечисть с наступлением осени проваливаются сквозь землю до самой весны.

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17 октября – последний день, когда духи могут устроить проказы перед зимней спячкой. Шабаш нечисти может продолжаться до утра следующего дня.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 17 октября

На Ерофея не рекомендуется без особой надобности покидать дом. Если все-таки уйти из дома нужно, лучше всего это сделать, предварительно помолившись и взяв с собой крестик. Наши предки верили, что от нечистой силы сегодня также защитит любая часть осины, чеснок, чертополох или полынь.

Девушкам сегодня запрещено разговаривать с незнакомыми людьми. Под их личиной может прятаться злой дух или колдун, который наведет порчу.

17 октября – неблагоприятный день для свадеб и венчаний. Пары, заключившие союз сегодня, обречены на частые ссоры.

Сегодня нельзя много работать, брать на себя сверх нужного и стараться успеть больше обычного. Излишняя нагрузка навредит и самому делу, и человеку, который его выполняет.

В этот день запрещено поддаваться на лесть и уговоры – велик шанс столкнуться с мошенничеством.

Приметы

Если 17 октября красный закат, грядет ветреная погода.

Выпал снег – до настоящей зимы осталось 40 дней.

Если снегирь поет или вороны нахохлись, значит скоро будет непогода.

Лошадь расфыркалась на свежем воздухе – погода будет теплой, если лошадь храпит – к плохой погоде.

На березе еще есть листья – первый снег выпадет нескоро.

Иней утром предвещает сухую и солнечную погоду.