Языки меняются под влиянием множество социальных процессов. Заимствуются новые слова, трансформируются произношение и грамматика.

Также на развитие языков влияют политические и культурные изменения в обществе.

Так, в течение столетий из древних языков сформировались современные языки с их богатством и разнообразием.