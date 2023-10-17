Как появились современные языки: видео
Языки меняются под влиянием множество социальных процессов. Заимствуются новые слова, трансформируются произношение и грамматика.
Также на развитие языков влияют политические и культурные изменения в обществе.
Так, в течение столетий из древних языков сформировались современные языки с их богатством и разнообразием.
Вместе с формированием языков появилась и первая письменность, поэтому еще с древних времен люди в разных странах приобщались к чтению.
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