$97.35+0.06102.75+0.23

Как появились современные языки: видео

Языки меняются под влиянием множество социальных процессов. Заимствуются новые слова, трансформируются произношение и грамматика.

Также на развитие языков влияют политические и культурные изменения в обществе.

Как был изобретен чайный пакетик

Так, в течение столетий из древних языков сформировались современные языки с их богатством и разнообразием.

Вместе с формированием языков появилась и первая письменность, поэтому еще с древних времен люди в разных странах приобщались к чтению.