Психолог рассказала, как собрать кубик Рубика за несколько секунд

На прошлой неделе 14-летний австралиец Чарли Эггинс побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую, справившись с заданием за 12 секунд. Психолог Екатерина Маденко рассказала порталу NEWS.ru, как можно добиться такого результата.

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Специалист предположила, что мальчик достиг такого результата благодаря методу "слепой связи". Суть техники заключается в том, что во время тренировок человек собирает кубик Рубика только на основе слуховой или тактильной информации.

"Техника "слепой связи" заключается в выполнении каких-либо заданий или действий без использования зрения. Она может применяться в различных областях, включая спорт, медицину, образование и многие другие".

Методика эффективна для развития навыков концентрации и памяти, обратила внимание эксперт. Ее можно использовать в том числе в рамках образовательного процесса: например, если ученики будут выполнять задания без использования зрения. В таком случае будет пробуждаться их креативность, отметила психолог.