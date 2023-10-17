Кошка из Великобритании поставила мировой рекорд по громкости мурлыканья

Производимые Беллой звуки сравнимы с работой электрочайника или стиральной машины.

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Хантингтон. Великобритания. Громче всех в мире умеет мурлыкать кошка по кличке Белла из британского Хантингтона. За свой талант животное попало в Книгу рекордов Гиннесса, пишут «Известия».

Звуки, издаваемые 14-летней Беллой, когда ее ласкает хозяйка, достигают отметки 54,59 дБ. Это сравнимо с шумом кипящего чайника или работающей стиральной машины.