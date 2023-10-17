Кошка из Великобритании поставила мировой рекорд по громкости мурлыканья
Производимые Беллой звуки сравнимы с работой электрочайника или стиральной машины.
Хантингтон. Великобритания. Громче всех в мире умеет мурлыкать кошка по кличке Белла из британского Хантингтона. За свой талант животное попало в Книгу рекордов Гиннесса, пишут «Известия».
Звуки, издаваемые 14-летней Беллой, когда ее ласкает хозяйка, достигают отметки 54,59 дБ. Это сравнимо с шумом кипящего чайника или работающей стиральной машины.
По словам владелицы, ее кошка может выражать свое хорошее настроение еще громче, если в комнате работает телевизор. Временами она даже заглушает его динамики.