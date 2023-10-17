14-летняя кошка по кличке Белла из британского Хантингтона поставила рекорд по самому громкому мурлыканью. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Громкость мурлыканья рекордсменки составила 54,59 дБ. Ее урчание сравнили со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины.

По словам владелицы Николь Спинк, кошка может мурчать весь день. Но особенно громко она это делает во время просмотра телевизора.

Guinness World Records / Youtube

"Друзья и родственники всегда замечают громкое мурлыканье Беллы. "Что это за громкий шум?", – спрашивают они. Это просто Белла показывает, как она счастлива!", – рассказывает хозяйка.