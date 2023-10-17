Что такое халяль и в чем отличия халяльной продукции

Многие из нас наверняка хотя бы раз в жизни видели маркировку «халяльная пища». Но мало кто знает о том, что такое халяль на самом деле, чем халяльные продукты отличаются от остальных, а также, кто именно придерживается данного рациона. Впрочем, халяльной может быть не только еда. Подробнее о том, что такое халяль, читайте в материале «Рамблера».

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Что значит халяльный

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Халяль – это слово, которым обозначают «все, что разрешено и допустимо в исламе». Как правило, понятие халяль противопоставляют слову харам. Харамом именуют греховные деяния, запрещенные в исламе. При этом слово халяль чаще всего используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной у мусульман пищи.

В мусульманском быту слово халяль обычно используют в разговоре о мясе животных, употребление которого не идет в разрез с мусульманскими пищевыми запретами. Однако данное понятие может быть применимо практически к любой сфере человеческой жизни, в том числе к сфере финансов, одежде, украшениям, отдыху, развлечениям, отношениям между людьми, окружающей среде, выполняемой работе и не только.

В арабско-русском словаре слово халяль переводится как разрешенный, законный, подлинный.

Приверженцы ислама выделяют четыре типа «халяль»:

• ваджиб (обязательно) – уклонение от обязательных действий считается грехом (например, молитва, пост в месяц, Рамадан);

• мустахабб (разрешено и рекомендовано) – необязательные действия, но настоятельно рекомендуемые. Уклонение от этих действий не наказывается, но за их добросовестное исполнение человек будет вознагражден (например, забота о бедных, глубокое уважение к пожилым);

• мубах (нейтрально) – действия, совершение которых не предписывается, но и не запрещается. Они могут как выполняться, так и не выполняться;

• макрух (разрешено, но не рекомендовано) – действия, которых следует избегать, хотя они и допустимы. Однако слишком частое их совершение приводит к греху.

Халяльная пища

При наличии сертификации «халяль» на том или ином продукте мусульманин может быть уверен в том, что эту пищу ему можно употреблять. Для халяльной пищи существует два основных требования. Во-первых, такая еда должна быть изготовлена с использованием оборудования и посуды, которые очищены в соответствии с исламским законом и не соприкасались с «харамной» едой. Во-вторых, халяльная еда не должна содержать каких-либо компонентов, которые мусульманам запрещено есть в соответствии с исламским законом.

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Значок «халяль» никогда не появится на продукции, в составе которой есть мясо свинины, мула или осла, мясо больных животных, мясо животных, убитых не по предписаниям ислама, мясо грызунов и хищников, мясо и яйца хищных птиц, кровь, насекомые (кроме саранчи), алкоголь и одурманивающие растения.

За последние годы к халяльной пищи стали все чаще приобщаться даже те люди, которые не исповедуют ислам. На это есть несколько причин. Прежде всего считается, что животные, которых разводят для мусульманского стола, получают меньше гормонов и антибиотиков, чем остальные. Кроме того, чтобы получить одобрение на производство халяльной продукции, производителю нужно пройти множество проверок. В частности, производится дополнительное наблюдение за чистотой на цехе: никаких насекомых и грызунов, а посуда моется крайне тщательно.

Халяль в других сферах жизни

Многие люди, далекие от ислама, считают, что слово халяль относится исключительно к пище, но это не так. Данный термин может применяться по отношению практически к любым сферам жизни. Так, халяльным бизнесом является тот, в котором не взимаются проценты за услуги, а также отсутствуют нечестные сделки.