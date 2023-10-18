Культовая архитектура Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов.

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Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника "История крымских татар". Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

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Мечети с плоским перекрытием

Еще одну многочисленную группу мечетей эпохи Крымского ханства составляют постройки с плоским балочным перекрытием, с четырехскатной шатровой или вальмовой крышей на стропилах. Б.Н. Засыпкин называл такие постройки

"базиличными", однако это не совсем верно. Базиликой называется прямоугольное здание, разделенное на нефы рядами колонн или устоев, но далеко не все крымские мечети с плоским перекрытием имеют в интерьере колонны, поддерживающие несущие балки. Некоторые здания состоят из зала, балки перекрытия которого опираются непосредственно на внешние стены. Поэтому имеет смысл разделить группу мечетей с плоским перекрытием на две подгруппы собственно базиличные и зальные.

Несмотря на то, что большая часть мечетей Крымского ханства относилась к этой группе, сделать исчерпывающий обзор построек не представляется возможным. Тому имеется несколько причин. Прежде всего, немногие мечети с плоским перекрытием, впрочем, как и купольные, сохранились до наших дней. Из существующих не все имеют точную датировку, а те, о которых более-менее достоверно известно время постройки, неоднократно перестраивались, часто достаточно кардинально. Тем не менее можно попытаться собрать воедино те сведения, которыми мы располагаем.

Базиличные мечети

Несохранившуюся базиличную мечеть Карасубазара описал Б.Н. Засыпкин. Мечеть Шор-Джами располагалась в центре города. Стены ее были сложены из необработанных камней. Здание прямоугольное в плане размерами 16,5 х 20,8 м (рис. 26.1). Северо-западный угол имеет значительный скос, что, вероятно, связано с расположением на местности. Интересно оформлены внешние углы прямоугольника: в нижней части они срезаны под углом 45 градусов, а примерно на высоте человеческого роста при помощи сталактитового перехода превращаются в острые углы. Мечеть перекрыта четырехскатной черепичной крышей (рис. 26.2-3).

Внутри здание разделено широтной стеной на две неравные части. С северной стороны находится прямоугольное узкое помещение, тамбур или "притвор", в которое ведет вход с улицы, расположенный по центру северной стены. Проход в южной стене тамбура ведет в молельный зал. Еще один проход, соединяющий зал непосредственно с улицей, находился в северо-западном углу. Через него можно было попасть к минарету. Квадратное в плане помещение зала разделено колоннами на три нефа. Колонны каменные, восьмигранные с выраженными капителями и базами. Балки деревянного перекрытия поддерживается тремя парами арок (по три с каждой стороны), опирающихся на колонны. Арки имели килевидную форму, а между ними располагались круглые окна. В южной стене находился пятигранный в плане михраб, подробное описание которого Б.Н. Засыпкин не приводит, упоминая только, что он резной и раскрашенный. Вдоль меридиональных стен и северной стены зала были сделаны деревянные хоры. Освещалось пространство здания окнами, расположенными в два яруса. Северная и восточная стены имели по четыре ряда окон, в западной стене два ряда находились южнее прохода и основания минарета. В северной стене было два окна по сторонам от входа. Все окна прямоугольной формы. Окна нижнего яруса обрамлены заглубленными наличниками, сверху над ними помещены тимпаны стрельчатой формы. В окна были вставлены железные решетки с "кулачками".

Минарет был пристроен вплотную к западной стене. Он имел типичную форму с квадратным в плане цоколем (сечение 3,0 х 3,0 м), граненым стволом, балкончиком шерефе и конической шатровой крышей. Время постройки мечети неизвестно. Весьма вероятно, что это одна из пяти соборных мечетей Карасубазара, упоминаемых Эвлией Челеби. "Все эти пять соборных мечетей сложены из камня, крыты черепицей и имеют каменные минареты", пишет путешественник. Всего же, по его сведениям, в Карасубазаре было 28 мечетей.

Еще Челеби говорит о мечети на базаре, перед михрабом которой похоронен "под высоким куполом обладатель благодати". Возможно, эта мечеть изображена на старой открытке, где отчетливо виден мавзолей рядом со зданием мечети (рис. 26.5), но была ли она базиличной неизвестно.

К базиличным мечетям относится Большая Ханская мечеть, или Биюк Хан-Джами, расположенная в восточной части Бахчисарайского дворца. Считается, что мечеть была построена в XVI в. Сахиб Герай-ханом. Эвлия Челеби, посетивший Бахчисарай в 1666—1667 гг., описывает ее следующим образом: "Ее стены прочно сложены из камня. Это старой конструкции дом Божий с куполом, крытым дранкой, [торчащей, как иглы] ежа. Внутри мечети на двадцати высоких дубовых столбах потолочная балка, а над ней простой потолок старой постройки. Справа находится место поклонения семьи достославных ханов. Над этим высоким местом висят разнообразные серебряные подсвечники и подвески. А [внешнего] харама у этой мечети нет, потому что перед кыбловыми дверями течет река Чурук-Су. В мечети есть кыбловые двери, ханские двери, один низкий, старой архитектуры минарет, слева, справа и со стороны кыблы окна, выходящие в сад Тюрбе". Из этого отрывка видно, что мечеть, которую видел Челеби, существенно отличается от той, что дошла до наших дней. Здание имело плоское перекрытие, которое поддерживали деревянные столбы, то есть оно, скорее всего, представляло собой базилику. С другой стороны, путешественник упоминает купол, крытый дранкой. Это никак не мог быть полноценный большой купол, который должен опираться на массивные устои, а не на деревянные столбы. Кроме того, при описании интерьера здания ничего не говорится о подкупольном пространстве, а описывается плоский деревянный потолок. Купол у этой постройки, скорее всего, был небольшой, деревянный, либо декоративный, либо со световым фонарем (хотя Челеби говорит об освещении здания только при помощи окон). Подобные небольшие куполки, чаще всего над предмихрабным пространством, характерны для турецких базиличных мечетей. У старой мечети также был всего один невысокий минарет.

Дворцовая мечеть была перестроена в 1740 г. Селямет Герай-ханом, о чем имеется надпись над дверью главного входа. Вероятно, эта перестройка была необходима, так как здание пострадало от пожара 1736 г., случившегося во время взятия Бахчисарая войсками фельдмаршала Миниха. В 1764 г. при Крым Герае был сделан еще один ремонт, о чем также имеется надпись.

Здание мечети прямоугольное в плане, вытянутое в меридиональном направлении (рис. 27.1-2). Размеры его 24,7 х 19,2 м. Стены сложены из камня, внутри и снаружи оштукатурены. Мечеть перекрыта четырехскатной крышей с алемом в зените. Возле северо-восточного угла мечети находится помещение с мраморным фонтаном для омовений.

Главный вход в здание находится с северной стороны (рис. 27.4). По центру стены расположены двустворчатые двери с полукруглым завершением, к которым ведет лестница из шести ступеней. Над дверью вмонтирована плита со строительной надписью. По сторонам от входа находятся по три прямоугольных окна с железными решетками и стрельчатыми глухими люнетами над ними. Окна второго яруса имеют фигурные арочные завершения, они забраны гипсовыми решетками, прутья которых имеют диагональное направление. Обрамление двери и окон раскрашено под серый мрамор.

Центральная (кибловая) дверь ведет в узкое помещение входного тамбура. За ним находится квадратный в плане модельный зал, поделенный на нефы двумя рядами массивных квадратных в плане каменных колонн. На плане Бахчисарайского дворца, снятом в 1787 г. Джакомо Тромбаро (рис. 27.1), изображено четыре пары колонн, а на плане В. Гесте 1798 г. (рис. 27.2) три пары. Так как в десятилетие, прошедшее между этими событиями, ни о каких перестройках мечети неизвестно, остается предполагать, что Тромбаро ошибся. Колонны, по три с каждой стороны, поддерживают продольные аркады из пяти циркульных арок, на которые положены балки плоского перекрытия здания (рис. 27.5). В литературе встречается указание на то, что центральный неф мечети выше боковых, однако это неверно, потолок здания абсолютно ровный. Впечатление, что центральный неф выше, возникает из-за того, что вдоль северной, восточной и западной стен молельного зала сооружены деревянные хоры (мафиль), образующие как бы второй этаж. Балконы мафиля не доходят до кибловой стены на один арочный пролет, и поперечный неф перед михрабом имеет полную высоту. На мафиль можно подняться по двум каменным винтовым лестницам, расположенным у северной стены зала. По центру южной стены находится граненая ниша михраба с треугольным завершением, заполненным сталактитами в шесть рядов (рис. 27.6). Нишу обрамляет прямоугольная полоса, декорированная растительным орнаментом. Плоскость между рамой и конхой ниши также заполнена растительными побегами и цветами. По сторонам конхи расположены две цветочные розетки. Над ней плита с коранической надписью, по сторонам которой также аналогичные розетки. Справа от михраба у южной стены стоит высокий деревянный мимбер. Молельный зал освещается большими окнами в два света. На боковых стенах окна обычной прямоугольной формы, на южной стене окна второго яруса фигурные, с цветными стеклами. Над михрабом сделано круглое окно с витражной вставкой в виде шестиконечной звезды. Из молельного зала имеется еще один выход, расположенный в северной части западной стены и ведущий непосредственно во двор.

В юго-западном углу мечети в верхнем ярусе находится ханская ложа (хункар мафиль). Вход в нее ведет со двора по крутой деревянной лестнице. Ложа состоит из двух помещений и балкона, выступающего внутрь молельного зала. Декор этих помещений выполнен в барочном стиле (рис. 27.8-11). Стены покрыты в нижней части цветными изникскими изразцами, под потолком сделана аркатура, плоскость между арками которой раскрашена под мрамор. Богато расписаны цветом и позолотой резные кессонные потолки с позолоченными плафонами в центре. В ханской ложе имеется отдельный михраб также выполненный в стиле барокко. Окна, освещающие ложу, расположены в два яруса. Нижние, прямоугольные забраны железными решетками с "кулачками", верхние имеют фигурное завершение, и в них вставлены цветные стекла.

Снаружи с востока и запада к основному объему здания мечети пристроены открытые галереи из восьми стрельчатых арок, которые опираются на восьмигранные столбы с уплощенными капителями (рис. 27.3,7). Ширина их примерно 2,7 м. Галереи построены, вероятнее всего, позднее, чем основное здание мечети, так как нижняя часть минаретов попадает вовнутрь галерей, а стволы минаретов "прорастают" через их крышу. Над крышей галереи на западной стене между окнами верхнего яруса по штукатурке сделаны фресковые вставки с арабской вязью по зеленому фону, выполненные живописцем Омером. С западной стороны южный конец аркады перекрывает высокое крыльцо ханского мафиля, представляющее собой двухъярусную открытую галерею с лестницей, ведущей на второй этаж. На каменное основание с широкой аркой поставлены стройные деревянные столбы, несущие барочные арки сложного очертания с расписными архивольтами. Аркада поддерживает выносной карниз с черепичной кровлей. В галерею выходят дверь и окна ханской ложи.

Два стройных высоких (25 м) минарета пристроены к зданию мечети с восточной и западной сторон. Конструкция их типична для османского зодчества: высокий прямоугольный в плане цоколь при помощи ребристой усеченной пирамиды переходит в двенадцатигранный ствол, в верхней части которого находится балкончик-шерефе. Балкончик поддерживает резной карниз, состоящий из четырех поясов резьбы. Квадратные грани парапета также украшены резными орнаментами с крупной двенадцатилепестковой розеткой в центре. Граненую башенку над шерефе венчает высокая шатровая крыша с алемом в виде трех уменьшающихся сфер, нанизанных на ось с полумесяцем на конце. Наличие двух минаретов подчеркивает высокий статус Ханской мечети. Э.Э. Османов считает, что традиция установки двух минаретов в последующие века была утрачена. Однако дело не в традиции, а в том, что только ханские мечети могли иметь два минарета. Таких мечетей в Крыму известно три: мечеть султана Селима в Кефе, Джума-Джами в Гезлеве и Биюк Хан-Джами в Бахчисарае. На планах Кефе С.Г. Бочаров нашел еще одну мечеть с двумя минаретами.

Базиликой являлась мечеть Ени-Джами, или Мал-меит, в Бахчисарае, построенная в XVIII в. Она находилась в центральной части города, в квартале, где жили ремесленники, изготавливавшие седла. На сохранившихся фотографиях 20-х гг. видно, что это обширное каменное здание, перекрытое четырехскатной черепичной крышей (рис. 28.1). Стены высокие, с окнами в два света. При мечети имелся высокий минарет. В 30-е годы здание сгорело, и на фотографии после пожара хорошо видны каменные аркады, поддерживавшие перекрытие (рис. 28.2). В настоящее время мечеть не существует.

Зальные мечети