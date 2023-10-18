Мужчина отменил свадьбу из-за одной шутки невесты

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он отметил свадьбу из-за одной шутки невесты. Мужчина рассказал, что возлюбленная неудачно высказалась о его бывшей супруге, из-за чего он передумал жениться.

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Автор поста написал, что шесть лет назад не стало его жены Кайлы, и у него осталось двое детей — сын Сэм и дочь Лиз.

«Кайла была любовью всей моей жизни», — признался он.

Спустя три года после ухода первой супруги рассказчик встретил женщину по имени Аманда, которая недавно стала его невестой.

«Аманда и мои дети хорошо ладили, они всегда были дружелюбны и гостеприимны по отношению к ней», — отметил он.

«Недавно мои родители устраивали семейный ужин, чтобы отпраздновать нашу с Амандой помолвку», — рассказал герой истории.

В середине ужина мать автора поста призналась, что рада тому факту, что ее сын смог найти искру, которая была у него с его первой супругой.

«Аманда рассмеялась и заявила, что счастлива, что не стало Кайлы, иначе она не смогла бы забрать себе такого мужчину», — пересказал произошедшее пользователь платформы.

По словам автора, он был шокирован услышанным, а его дети заметно напряглись, после чего Аманда начала неловко смеяться и переводить свои слова в шутку.

«Дочь не разговаривала ни со мной, ни с Амандой, с тех пор прошло уже три дня», — написал он.

Позже рассказчик решил поговорить о случившемся с сыном, который заявил в ответ: «Ты взрослый мужчина, мне все равно, на ком ты женишься, но я не хочу, чтобы кто-то так говорил о нашей матери при моей сестре». После слов сына он решил отменить свадьбу.