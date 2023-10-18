Нельзя лениться и завидовать: приметы на 18 октября
18 октября православные верующие вспоминают святую мученицу Харитину, которой пришлось пострадать за веру в начале четвертого века в городе Понте на берегу Черного моря.
В народе сегодняшний день именуют днем Харитины. На Руси к этому времени заканчивались все полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к домашним делам. Зачастую на Харитину женщины начинали ткать холсты: они собирались по вечерам, занимались рукоделием и напевали песни.
Мужчины же в этот день традиционно занимались изготовлением валенок.
Подробнее о том, что нельзя делать на Харитину, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 18 октября
Сегодня не рекомендуется надевать новые вещи. Считается, что это спровоцирует череду проблем в течение дня.
18 октября запрещено лениться и целый день бездельничать. Это чревато трудностями в работе, финансах и деятельности.
Запрещено завидовать чужому добру и успехам, желать чужого. В противном случае, удача в вашу жизнь не придет.
Сегодня не стоит хвалиться своими успехами и достижениями. Можно лишиться того, чем вы сильно гордитесь.
Святая Харитина покровительствует ткачихам, поэтому обижать их сегодня нельзя.
Приметы
Если 18 ноября вороны и галки вьются в небе, скоро выпадет снег. Облака плывут против ветра – также к снегу.
Безветренная погода сулит похолодание. Если снега нет, зима еще долго не наступит. А вот если снег выпал и вишня осталась без листьев, скоро грянут морозы.
Если чайки раскричались и летают стаями, быть дождю.
Треск деревьев в лесу сулит хорошую погоду. Если туман исчез сразу же после восхода солнца, это также к ясной теплой погоде.
Листья на дубах и березах еще не опали – зима будет суровой.
Наши предки верили, что на Харитину повсюду бродит нечисть, поэтому сегодня важно одеваться тепло. В противном случае, нечисть навлечет на вас болезни.
В ночь на 18 октября часто снятся тяжелые сны. Но если такой сон пришел к вам, переживать не стоит – зачастую смысл у них противоположный.