Появилась фотография победителя «Недели толстого медведя»

В американском национальном парке Катмай завершилась “Неделя толстого медведя”, об этом сообщает официальный сайт конкурса.

© NPS Photo/F. Jimenez

В ходе соревнований был выбран медведь, который, по мнению жюри, лучше всех подготовлен к зимней спячке.

Сотрудники каждый год выбирают около десятка медведей и делают две фотографии, одну – в середине июля, другую – в начале сентября. Желающие могут сделать выбор в пользу животного, которое, по их мнению, продемонстрировало лучший результат по набору жира.

В этом году победила медведица по кличке Грейзер, одна из самых больших самок заповедника. Она отлично справляется с ловлей рыбы и может использовать различные техники охоты, чтобы поймать добычу.

Еще Гейзер вырастила два помета детенышей. Один раз она даже дралась с крупными самцами, чтобы защитить свое потомство.