Появилась фотография победителя «Недели толстого медведя»
В американском национальном парке Катмай завершилась “Неделя толстого медведя”, об этом сообщает официальный сайт конкурса.
В ходе соревнований был выбран медведь, который, по мнению жюри, лучше всех подготовлен к зимней спячке.
Сотрудники каждый год выбирают около десятка медведей и делают две фотографии, одну – в середине июля, другую – в начале сентября. Желающие могут сделать выбор в пользу животного, которое, по их мнению, продемонстрировало лучший результат по набору жира.
В этом году победила медведица по кличке Грейзер, одна из самых больших самок заповедника. Она отлично справляется с ловлей рыбы и может использовать различные техники охоты, чтобы поймать добычу.
Еще Гейзер вырастила два помета детенышей. Один раз она даже дралась с крупными самцами, чтобы защитить свое потомство.
Ранее мы рассказывали о животных, которые находятся на грани вымиранияю