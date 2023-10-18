Самые странные имена, которые придумали в СССР
В СССР возникло много новых имен. И если одни по сей день звучат вполне естественно, то некоторые из имен, придуманных советскими родителями, сегодня вызывают у нас недоумение.
Подробнее о самых странных именах, которыми награждали детей в СССР, читайте в материале "Рамблера"
Месяца года
В Советском Союзе особой популярностью пользовались имена, образованные от месяцов. Так, родители нередко называли детей Декабрием или Декабриной, Ноябриной, Сентябриной, Февралином, Апрелином и, конечно же, Октябриной.
Лозунги
- Дазвсемир – Да здравствует всемирная революция!
- Даздраперма — Да здравствует Первое мая!
- Даздрасен — Да здравствует Седьмое ноября!
- Далис — Да здравствуют Ленин и Сталин!
- Дележ — Дело Ленина живёт!
- Демир — Даёшь мировую революцию!
Революционная идеология
В период революции в русском языке появилось множество слов и понятий, которые прочно вошли в обиход. Неудивительно, что выбирая имя ребенку, родители подчас вдохновлялись идеологией. Так появились имена:
- Военмор — военный моряк;
- Гласп — гласность печати;
- Кармий, Кармия — Красная армия;
- Кид — коммунистический идеал;
- Ким — Коммунистический интернационал молодёжи
- Кравасил — Красная армия всех сильней!
- Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей!
Вожди, революционные деятели и герои СССР
- Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина;
- Будёна — от фамилии С. М. Будённого;
- Валтерперженка — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт;
- Дзерж — от фамилии Дзержинского;
- Дзефа — Дзержинский Феликс;
- Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай;
- Ледат — Лев Давидович Троцкий;
- Мэлис (Мэлс) — Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин;
Еще в честь Владимира Ленина
Имя Ленина стало основой для десятков новых имен в СССР. В их числе: Варлен, Видлен, Виленор, Винун, Замвил, Ленгенмир, Леннор, Нинель и даже Плинта.