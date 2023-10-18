Самые странные имена, которые придумали в СССР

В СССР возникло много новых имен. И если одни по сей день звучат вполне естественно, то некоторые из имен, придуманных советскими родителями, сегодня вызывают у нас недоумение.

Подробнее о самых странных именах, которыми награждали детей в СССР, читайте в материале "Рамблера"

Видео дня

Месяца года

В Советском Союзе особой популярностью пользовались имена, образованные от месяцов. Так, родители нередко называли детей Декабрием или Декабриной, Ноябриной, Сентябриной, Февралином, Апрелином и, конечно же, Октябриной.

Лозунги

Дазвсемир – Да здравствует всемирная революция!

Даздраперма — Да здравствует Первое мая!

Даздрасен — Да здравствует Седьмое ноября!

Далис — Да здравствуют Ленин и Сталин!

Дележ — Дело Ленина живёт!

Демир — Даёшь мировую революцию! На основе лозунгов довольно часто придумывали имена-аббревиатуры. Например:

Революционная идеология

В период революции в русском языке появилось множество слов и понятий, которые прочно вошли в обиход. Неудивительно, что выбирая имя ребенку, родители подчас вдохновлялись идеологией. Так появились имена:

Военмор — военный моряк;

Гласп — гласность печати;

Кармий, Кармия — Красная армия;

Кид — коммунистический идеал;

Ким — Коммунистический интернационал молодёжи

Кравасил — Красная армия всех сильней!

Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей! Автодор — Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог;

Вожди, революционные деятели и герои СССР

Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина;

Будёна — от фамилии С. М. Будённого;

Валтерперженка — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт;

Дзерж — от фамилии Дзержинского;

Дзефа — Дзержинский Феликс;

Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай;

Ледат — Лев Давидович Троцкий;

Мэлис (Мэлс) — Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин; Чаще всего такие имена, которые тоже пользовались большой популярностью, составлялись из первых букв имени-фамилии или же из фамилий нескольких человек. Также случалось, что появлялись имена на основе фамилии и лозунга одновременно.

Еще в честь Владимира Ленина