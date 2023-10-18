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Самые странные имена, которые придумали в СССР

В СССР возникло много новых имен. И если одни по сей день звучат вполне естественно, то некоторые из имен, придуманных советскими родителями, сегодня вызывают у нас недоумение.

Самые странные имена, которые придумали в СССР
© РИА Новости

Подробнее о самых странных именах, которыми награждали детей в СССР, читайте в материале "Рамблера"

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Месяца года

В Советском Союзе особой популярностью пользовались имена, образованные от месяцов. Так, родители нередко называли детей Декабрием или Декабриной, Ноябриной, Сентябриной, Февралином, Апрелином и, конечно же, Октябриной.

Лозунги

На основе лозунгов довольно часто придумывали имена-аббревиатуры. Например:
  • Дазвсемир – Да здравствует всемирная революция!
  • Даздраперма — Да здравствует Первое мая!
  • Даздрасен — Да здравствует Седьмое ноября!
  • Далис — Да здравствуют Ленин и Сталин!
  • Дележ — Дело Ленина живёт!
  • Демир — Даёшь мировую революцию!

Революционная идеология

В период революции в русском языке появилось множество слов и понятий, которые прочно вошли в обиход. Неудивительно, что выбирая имя ребенку, родители подчас вдохновлялись идеологией. Так появились имена:

Автодор — Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог;
  • Военмор — военный моряк;
  • Гласп — гласность печати;
  • Кармий, Кармия — Красная армия;
  • Кид — коммунистический идеал;
  • Ким — Коммунистический интернационал молодёжи
  • Кравасил — Красная армия всех сильней!
  • Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей!

Вожди, революционные деятели и герои СССР

Чаще всего такие имена, которые тоже пользовались большой популярностью, составлялись из первых букв имени-фамилии или же из фамилий нескольких человек. Также случалось, что появлялись имена на основе фамилии и лозунга одновременно.
  • Бухарина — от фамилии Н. И. Бухарина;
  • Будёна — от фамилии С. М. Будённого;
  • Валтерперженка — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт;
  • Дзерж — от фамилии Дзержинского;
  • Дзефа — Дзержинский Феликс;
  • Коллонтай — от фамилии партийного и государственного деятеля Александры Коллонтай;
  • Ледат — Лев Давидович Троцкий;
  • Мэлис (Мэлс) — Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин;

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Еще в честь Владимира Ленина

Имя Ленина стало основой для десятков новых имен в СССР. В их числе: Варлен, Видлен, Виленор, Винун, Замвил, Ленгенмир, Леннор, Нинель и даже Плинта.