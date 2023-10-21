Нельзя грустить и сплетничать: приметы на 21 октября

21 октября православные верующие вспоминают двух святых –Трифона Вятского и Пелагею Антиохийскую. В народе сегодняшний день именуют днем Трифона и Пелагеи.

© Unsplash

Наши предки любили говорить: "С Трифона-Пелагеи все холоднее". Считалось, что именно в это время приходит серьезное похолодание. Чтобы морозы не застали врасплох, на Руси заранее готовили теплую одежду. Хозяйки в этот день принимались доставать тулупы, шубы, шапки и смотрели, не требует ли одежда ремонта.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 21 октября

Сегодня неблагоприятный день для свидания с незнакомцем – он может оказаться мошенником.

21 октября нельзя проводить в грусти, печали и слезах. В противном случае, тяжелых событий в жизни будет еще больше.

Старайтесь не начинать сегодня какие-либо дела с малознакомыми людьми. Это может привести к большим проблемам и неприятностям.

21 октября не стоит разговаривать по пустякам и сплетничать с родственниками. Кроме того, запрещено сквернословить, оскорблять кого-то, конфликтовать и даже негативно мыслить.

Сегодня не стоит лениться, иначе можно пострадать.

21 октября нельзя надевать теплые вещи, не приведя их в порядок. Иначе до самой весны вы будете сталкиваться с проблемами.

Если уже сегодня вы облачаетесь в теплую одежду, прежде, чем надеть ее, убедитесь, что в карманах нет дырок. Надеть одежду с дырками – к безденежью.

Приметы

Облака плывут низко — грядут морозы.

Круг вокруг солнца предвещает ясную погоду без осадков.

Грибы появились в лесу — снег будет не скоро.

Лес визуально будто посерел — к морозам.

Домашние животные бесятся — быть ненастью.

Дятел долбит дерево снизу вверх — к снежной и морозной зиме.

Сова кричит — к похолоданию.