Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр
В Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном в одном из крупнейших торговых центров Варшавы и обворовал несколько магазинов. Об этом сообщает Fakt.
Полицию вызвала охрана ТЦ, когда заметила на камерах наблюдения молодого человека, бродящего по залам. Выяснилось, что перед закрытием он замер с сумкой в руках около одной из витрин, притворившись манекеном, и дождался, пока посетители и продавцы уйдут.
Когда торговые залы опустели, поляк отправился в ювелирную лавку и забрал украшения с витрины. После он пошел в бар и поел. Потом он начал бродить по зданию и обнаружил, что в одном из магазинов одежды не до конца опущена рольставня. Он протиснулся внутрь и переоделся в новые вещи. В этот момент его заметили на камерах наблюдения.
Тем временем вор снова направился в бар. Там его скрутили охранники и передали подоспевшей полиции. Выяснилось, что он также успел опустошить кассу одного из магазинов. Молодого человека арестовали на три месяца. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.