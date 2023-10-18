Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

В Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном в одном из крупнейших торговых центров Варшавы и обворовал несколько магазинов. Об этом сообщает Fakt.

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Полицию вызвала охрана ТЦ, когда заметила на камерах наблюдения молодого человека, бродящего по залам. Выяснилось, что перед закрытием он замер с сумкой в руках около одной из витрин, притворившись манекеном, и дождался, пока посетители и продавцы уйдут.

Когда торговые залы опустели, поляк отправился в ювелирную лавку и забрал украшения с витрины. После он пошел в бар и поел. Потом он начал бродить по зданию и обнаружил, что в одном из магазинов одежды не до конца опущена рольставня. Он протиснулся внутрь и переоделся в новые вещи. В этот момент его заметили на камерах наблюдения.