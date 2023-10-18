$97.37+0.03102.91+0.15

Кот уснул на руках хозяина, пока тот играл на фортепиано: видео

Пользователь сети опубликовал на своей странице умилительное видео, на котором котик устроился на руках у своего хозяина и сладко заснул, пока тот играл красивую мелодию на фортепиано.

Странные морские обитатели, о которых вы точно не знали

Кажется, звуки музыки убаюкали питомца. Он чувствует себя в полной безопасности на руках любимого человека. А хозяин аккуратно перебирает клавиши, стараясь не потревожить сон кота.

Кстати, благодаря изобретению японских ученых человечество стало на шаг ближе к тому, чтобы понимать о чем думают животные.