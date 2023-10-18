Щенок не захотел делиться яблоком с кроликом: видео
В сети появилось видео, на котором щенок с кроликом едят яблоко практически наперегонки. Судя по рычанию, щенку не очень нравится, что на его еду еще кто-то претендует.
Кстати, первым чувством, которое развивается у новорожденных щенков, является осязание. Поэтому даже с закрытыми глазами они уже хорошо реагируют на прикосновения. А вот обоняние появляется только к третьей недели жизни щенка.
Несмотря на то, что собаки очень любят выпросить что-нибудь вкусное, помните, что домашним животным все же лучше не давать еду со стола.
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