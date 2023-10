Картина оказалась неизвестной работой Ван Дейка

Полотно «Представление Младенца Иисуса святой Варваре» (The presentation of the baby Jesus to Saint Barbara) висела в гостиной семейства из андалусского города Хаэн. О том, что эта работа может оказаться подлинником Ван Дейка, испанцы узнали в 2022 году. Позже эксперты из Мадрида подтвердили эти подозрения. Они также заявили, что картина может стоить десятки миллионов евро.