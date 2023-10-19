Многие тюркские народы отмечают Хыдырлез — праздник, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. С наибольшим размахом его празднуют крымские татары, по мусульманской традиции торжества знаменуют встречу двух пророков на земле.

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Подробнее о том, как проходит этот праздник в Крыму, рассказывает научный сотрудник первой категории отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея Людмила Сластникова — ее рассказ приводит в своем дзен-канале доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

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Хыдырлез — праздник крымских татар, который отмечается в первую пятницу месяца къуралай (мая).

Название праздника происходит от имен двух мусульманских святых проповедников — Хыдыра и Ильяса. Странствуя, они обходят землю и встречаются в той точке земли мусульман, где уже пробудилась природа, прошел окот овец и наступило время пастухам отгонять скот вместе с молодняком на летние пастбища (яйлы).

Хыдыр появляется с Востока, Ильяс — с Запада. Хыдыр одет в зеленые одежды, он защищает правоверных от злых духов, помогает тушить пожары, спасает от гибели на море. У Ильяса одежды голубые; он управляет громом и источниками воды, оберегает скот.

Перед праздником Хыдырлез женщины проводили тщательную уборку во всем доме, выпекали пироги с начинкой (кобете) и круглый хлеб (къалакай).

Молодежь готовила костер, который накануне Хыдырлеза по окончании вечернего намаза разжигал самый уважаемый житель селения и сам же первый, следуя древней традиции очистительных обрядов, перепрыгивал через него. За ним следовали остальные мужчины, потом юноши и мальчики.

После ухода мужчин через уже угасающее пламя костра перепрыгивали женщины — сначала пожилые, потом молодые и уже за ними девушки и девочки. Заливать костер запрещалось, его засыпали землей. Тем же вечером хозяйки выводили скот из хлева для его окуривания дымом "от дурного глаза".

Утром в день праздника женщины, подоив корову и овец, обрызгивали молоком вход в хлев "для здоровья и благополучия скота". Также в Хыдырлез было принято сажать цветы и плодовые деревья, причем женщины сажали грушу, а мужчины яблоню.

Сам праздник проводили на природе, желательно у родника. Празднику сопутствовали определенные ритуальные действия: девушки качались на качелях, женщины обсыпали друг друга зеленью и скатывались с горки.

Хлебцы къалакай скатывали с горки и по тому, как упадет хлебец, гадали (падение лицевой стороной вверх сулило будущий хороший урожай). Мужчины во время праздника состязались в национальной борьбе куреш.