Армагеддон отменяется: список несбывшихся предсказаний о конце света
Версии о конце света рождались в разных уголках мира.
Однако ни одно из пророчеств на сегодняшний день, к счастью, не сбылось
2000
Тогда люди были напуганы тем, что мир входил в новое тысячилетие – миллениум. Эта цифра повлекла множество самых ужасных прогнозов и догадок. В августе 1999 года определили дату конца света с помощью одного из катренов знаменитого пророка Нострадамуса. Цифра совпадала с датой солнечного затмения. Однако ничего глобально ужасного не произошло.
Тревожным стал и последний день 99-го года. Тогда люди боялись восстания машин, ядерной войны и огромного цунами.
2011
Американский проповедний Гарольд Кемпинг предсказывал апокалипсис 21 мая 2011 года. В пророчестве он отметил, что мертвые смогут обрести плоть и воссоединиться со своими семьями. А затем, 21 октября 2011 года случится апокалипсис.
2012
Цивилизация Майя выделила эту дату. Однако в пророчестве есть некоторые неточности. Например, Майя предсказали не конец света, а смену эпох или апокалипсис состоялся, но только не в нашем измерении, передает Рамблер.