Список несбывшихся предсказаний о конце света

Версии о конце света рождались в разных уголках мира.

© Кадр из фильма «Послезавтра»

Однако ни одно из пророчеств на сегодняшний день, к счастью, не сбылось

2000

Тогда люди были напуганы тем, что мир входил в новое тысячилетие – миллениум. Эта цифра повлекла множество самых ужасных прогнозов и догадок. В августе 1999 года определили дату конца света с помощью одного из катренов знаменитого пророка Нострадамуса. Цифра совпадала с датой солнечного затмения. Однако ничего глобально ужасного не произошло.

Тревожным стал и последний день 99-го года. Тогда люди боялись восстания машин, ядерной войны и огромного цунами.

2011

Американский проповедний Гарольд Кемпинг предсказывал апокалипсис 21 мая 2011 года. В пророчестве он отметил, что мертвые смогут обрести плоть и воссоединиться со своими семьями. А затем, 21 октября 2011 года случится апокалипсис.

2012