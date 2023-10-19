Неопознанный объект в небе над Сахалином попал на видео
На севере острова Сахалин заметили необычное явление. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, ролик был опубликован телеканалом «ТВ Оха» на YouTube.
На кадрах видно, как с неба падает неопознанный объект, похожий на комету — его полет сопровождается ярким световым «хвостом», который постепенно рассеивается при приближении к горизонту.
Уточняется, что ролик был снят около 20:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник, 17 октября, в городе Оха, в районе местного аэропорта.
В октябре прошлого года жители Белгородской области заметили в небе над регионом редкое явление. Его в шутку назвали «лучами НЛО», «оком Савченко» и «божьим перстом». В действительности световые столбы возникли из-за того, что гало преломилось в кристалликах воды, искажаясь и принимая причудливые формы.