Неопознанный объект в небе над Сахалином попал на видео

На севере острова Сахалин заметили необычное явление. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, ролик был опубликован телеканалом «ТВ Оха» на YouTube.

На кадрах видно, как с неба падает неопознанный объект, похожий на комету — его полет сопровождается ярким световым «хвостом», который постепенно рассеивается при приближении к горизонту.

Уточняется, что ролик был снят около 20:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник, 17 октября, в городе Оха, в районе местного аэропорта.