Нельзя говорить о любимом и отказывать в помощи: приметы на 19 октября

19 октября отмечают Фомин день, христиане вспоминают об одном из Двенадцати апостолов, о святом Фоме. Он был учеником Иисуса, который не верил в воскресение своего учителя, пока сам не убедился в обратном. Именно из-за этой страницы в истории православия и появилась всем известная поговорка “Фома неверующий”.

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“Рамблер” рассказывает о том, что было принято делать в этот день на Руси и какие поверья связаны со столь памятной датой для православной церкви.

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19 октября народы России отмечали окончание работ на полях и участках. Предки накрывали на стол и отмечали сбор урожая. Также в этот день было принято подводить итоги прошедшего сезона: проверяли, какие остались продовольственные запасы, сортировали осенний урожай и подсчитывали, как растянуть продукты так, чтобы хватило на целую зиму. Верующие посещали церковь и ставили свечку за Фому, так как считалось, что он – олицетворение честного достатка и трудолюбия. Христиане благодарили ученика Иисуса за то, что с его помощью получилось сделать запасы на зиму.

На Фомин день пекут хлеб и каравай. Горбушкой предки делились с болеющими и слабыми. Считалось, что в ней заключено много полезных свойств, которые тут же помогут выздороветь и набраться сил.

Именно 19 октября родители начинали вводить своих детей во взрослую жизнь и учили их быту. Мамы занимались дочками, рассказывали, как правильно шить, прибираться и ухаживать за хозяйством. А отцы обучали сыновей исконно мужским обязанностям – быть добытчиком и ремесленником в семье.

Что нельзя делать

В этот день не рекомендуется бить баклуши и лениться, иначе, по поверьям предков, случится какое-то несчастье и начнутся проблемы с деньгами. Также не стоит отлынивать от работы, пренебрегать своими обязанностями и перекладывать их на других.

19 октября не нужно отказывать просящим милостыню. Предки верили, что из-за безразличия к беднякам есть риск самому столкнуться с нехваткой денег.

Молодым девушкам крайне не советовали говорить о своих возлюбленных, иначе они рискуют столкнуться с безразличием. В этот день также советовали не говорить и не думать ни о ком плохо.

Приметы: