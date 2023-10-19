В вирусном видео, которое набирает популярность в социальных сетях, запечатлен слон, который пришел к дому в сафари-парке, чтобы стащить бананы со стола на веранде.

Каждый раз, как только туристы кладут на пол банан, слон сразу же хватает лакомство своим хоботом.

Иногда пребывание на природе может пойти не по плану, как это случилось у британца, который провел шесть часов среди змей-людоедов в Тайланде.