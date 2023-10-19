Самый опасный абрек СССР: почему Хасуху Магомадова на могли поймать 37 лет

Этот горский воин-одиночка на протяжении нескольких десятилетий был неуловим для правоохранительных органов, мечтающих изловить его или хотя бы убить. Погиб он, как и положено абреку, – в бою, когда ему шел 71-й год.

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Кто такие абреки?

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Кавказские абреки – это партизаны, грубо говоря. Институт абречества на Северном Кавказе возник в XIX веке на волне завоевания данной территории Россией. Абреками были лезгины, ингуши, чеченцы. Популярный в свое время семисерийный советский фильм «Берега», снятый на киностудии «Грузия-фильм» по роману Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа», повествует о грузине-абреке (реальный персонаж), который защищал бедных соотечественников и боролся против произвола царской власти на своей родине (первое десятилетие ХХ века).

На самом же деле кавказские абреки убивали всех власть предержащих инородцев. Абреки в равной степени ненавидели и уничтожали представителей как дореволюционной, так и советской власти. Фильм «Берега» – не более чем однобокое, предвзятое рассмотрение темы кавказского абречества. Впрочем, в противном случае на советские экраны он просто бы не вышел.

Хасуха Магомадов – один из таких абреков, к которым и сегодня на родине многие относятся с большим уважением.

Кем был Хасуха Магомадов?

Обычный представитель вполне рядовой для того времени бедной многодетной чеченской семьи, родившийся в горном селении Шатойского района (1905 год; по справке МВД ЧИ АССР, Хасуха Магомадов 1907 года рождения). Одиннадцать детей: семеро братьев и четыре сестры (по другим данным, детей у родителей Хасухи было девять). Хасухе не суждено было получить хотя бы начальное образование - медресе он, по некоторым сведениям, не окончил. Но пытливый мальчик довольно хорошо знал Коран, арабский и русский языки, много занимался самообразованием. Сравнительно рано, в 19 лет, завел свою семью. До 39-летнего возраста, как пишут историки, он вел ничем не примечательную жизнь сельчанина.

В 30-х годах ХХ века Северный Кавказ начал сотрясать Большой террор. Магомадов, уже отец семейства (всего у него было пятеро детей), убивает кровного врага и попадает в тюрьму, откуда бежит. Собственно, с этого момента он и становится абреком – официальным изгоем и преследуемым властями преступником.

Что он вообще натворил?

Сухая официальная статистика деяний Х. Магомадова (справка «Об обстоятельствах обнаружения и уничтожения государственного преступника Магомадова Х.») опубликована и широко доступна, тем не менее она не дает четкого представления о жизни и поступках этого абрека. Ясно только одно: с 1939 года по март 1976 года, на протяжении почти 37 лет, этот, в сущности, малограмотный человек, постоянно находясь на территории СССР и не прибегая ни к каким суперсовременным шпионским уловкам, оставался неуловимым для советских спецслужб.

По данным МВД Чечено-Ингушской Автономной ССР, за все это время Хасуха Магомадов лично (не в составе антисоветских банд) убил более 30 человек, в том числе начальника Советского райотдела КГБ ЧИ АССР подполковника Г.К. Салько. А вообще на его счету, согласно этой справке, порядка 200 личных и коллективных акций, в результате которых погибли 33 и были ранены 10 партийных активистов, кагэбэшников и милиционеров.

Как его убивали

О том, кто такие абреки и какова была их философия существования, наиболее доходчиво написал, пожалуй, только талантливейший абхазец Фазиль Искандер. Фазиль Абдулович в общих чертах обрисовал мотивацию абреков, объясняя, почему у них возникала нетерпимость по отношению к Советской власти. Он рассказал, как мужчины, подлежащие депортации из Чечено-Ингушской республики, уходили в горы и годами жили там на положении изгоев.

Так (на протяжении десятилетий!) существовал и Хасуха Магомадов, изредка наведываясь в свою семью. Горцы – народ физически сильный, здоровый, среди них много долгожителей. Хасуху Магомадова также можно причислить к таковым, поскольку его партизанская жизнь вынуждала годами в любую погоду спать практически на камнях и питаться, чем придется.

К весне 1976 года это был уже очень больной, обессилевший старик. Он хотел умереть, но не сдавшись при этом властям. По одной из версий, Хасуха Магомадов успел сам выкопать себе могилу на кладбище, но его сдали свои же, чеченцы. К ущелью, где скрывался государственный преступник, по наводке добровольных осведомителей стянули подразделения КГБ, МВД и армейской части.

Есть легенда, что в ходе облавы на Магомадова ночью один из дружинников предложил ему сдаться. А Хасуха в ответ, не видя в темноте цели, выстрелил «на звук» и убил добровольца. Эта версия, кстати, косвенно подтверждается вышеупомянутой справкой МВД «Об обстоятельствах обнаружения и уничтожения государственного преступника Магомадова Х.».